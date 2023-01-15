. Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни в 84 года
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Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни в 84 года

Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни в 84 года
Легендарный актер Вахтанг Кикабидзе умер. Артист известен по фильмам «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и «Не горюй!». Сегодня стало известно, что артист скончался в Грузии. Ему было 84 года. О смерти звезды советского кинематографа сообщил сегодня телеканал Мтавари Архи. В последние годы Кикабидзе серьезно болел. В одном из интервью, он признался, что ему диагностировали рак мозга.  Вахтанг Константинович родился в Тбилиси. В 1966 году стал участником ансамбля «Орэра», а вскоре впервые снялся в кино — получил роль в фильме «Встреча в горах». Год спустя он был приглашен сыграть в кинокартине Георгия Данелия «Не горюй!» Работа артиста была оценена по достоинству и Кикабидзе был удостоен приза за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.
Потом была роль в музыкальной комедии «Мелодии Верийского квартала». А в 1977 году зрители увидели фильм «Мимино», где Вахтанг Константинович предстал в образе летчика Валентина Мизандари. Два года назад Кикабидзе завил о себе в политике, и стал депутатом парламента Грузии «Единое национальное движение». Артист в последние годы не часто приезжал в Россию. Кикабидзе всегда пользовался популярностью у прекрасного пола, но был верен единственной жене Ирине Кебадзе, приме Тбилисского академического оперного театра. Они поженились в 1965 году и с тех пор не расставались. К слову, свадьбу сыграли спустя несколько дней после знакомства. У пары родился сын Константин, который стал профессиональным художником и в настоящее время живет в Канаде. Также Кикабидзе стал отцом Марине Сагарадзе — дочке Ирины от первого брака. Падчерица актера стала актрисой и преподает в театральном институте. У Кикабидзе осталось трое внуков. В октябре 2021 года супруга артиста умерла после продолжительной болезни.                                                
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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