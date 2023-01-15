. Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе с 16-22.01.23
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Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе с 16-22.01.23

Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе с 16-22.01.23
Астролог Василиса Володина предсказала проблемы. Им стоит запастись терпением. Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала тех, кто столкнется с тревогами на неделе с 16 по 22 января. Жизнь потреплет им нервы, выжав все силы, словно сок из лимона. «Особенно жарко на этой неделе придется предпринимателям и начальникам всех мастей. Многие из них, по собственной инициативе или под давлением обстоятельств, будут принимать рисковые решения, жестко продавливать свои интересы, идти против настроений большинства», - заверила Володина.
В целом неделя для многих окажется ключевой, особенно в профессиональных делах. Воскресенье, 22 января, подарит ощущение свершившегося важного поворота, готовность идти вперед. Выходные станут идеальным периодом для отдыха. Самобичеванием заниматься не стоит, лучше устроить себе разгрузочный день, баню или сеанс спортивного массажа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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