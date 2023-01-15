Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Сегодня, 17:00
Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике. Артистка, как и многим другим российским селебрити, периодически «приписывают» беременность. Только видимое не всегда оказывается правдой. Так произошло и в истории Дайнеко. Не так давно внимательные поклонники уличили артистку в том, что она беременна — слишком подозрительно выпирал животик на некоторых фото. Слухи об интересном положении дошли до самой Дайнеко. Обнажившись до белья, артистка включила камеру телефона и принялась доказывать обратное. Знаменитость записала ролик, в котором продемонстрировала свои округлые формы. Она согласилась с тем, что ее тело несколько изменилось, но виной тому никак не беременность. «Какой смысл хвастаться животом в платье, когда можно похвастаться в купальнике. Вот вам я и мой гигантский живот! Тут, наверное, месяц 9-й», — отшутилась Дайнеко. Знаменитость закончила свою мысль на позитивной ноте. Она отметила, что не против вновь стать мамой, поэтому не исключено, что однажды слухи об ее интересном положении окажутся правдой.
По материалам: z-aya