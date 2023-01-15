. Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
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Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике

Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике. Артистка, как и многим другим российским селебрити, периодически «приписывают» беременность. Только видимое не всегда оказывается правдой. Так произошло и в истории Дайнеко. Не так давно внимательные поклонники уличили артистку в том, что она беременна — слишком подозрительно выпирал животик на некоторых фото. Слухи об интересном положении дошли до самой Дайнеко. Обнажившись до белья, артистка включила камеру телефона и принялась доказывать обратное. Знаменитость записала ролик, в котором продемонстрировала свои округлые формы. Она согласилась с тем, что ее тело несколько изменилось, но виной тому никак не беременность. «Какой смысл хвастаться животом в платье, когда можно похвастаться в купальнике. Вот вам я и мой гигантский живот! Тут, наверное, месяц 9-й», — отшутилась Дайнеко. Знаменитость закончила свою мысль на позитивной ноте. Она отметила, что не против вновь стать мамой, поэтому не исключено, что однажды слухи об ее интересном положении окажутся правдой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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