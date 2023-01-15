. Влад Лисовец рассказал о модных трендах 2023 года

Стилист Влад Лисовец поделился своим модным мнением. Законодатели моды предупреждают о том, что 2023-й год отправляет в прошлое спортивный безразмерный стиль, к которому мы все привыкли за последние несколько лет. Уже не круто надевать кроссовки с элегантным платьем. А также повсюду ходить в спортивной одежде. «Спортивные вещи нужно оставлять для спорта и никак иначе. Ходить по выходным в спортивном костюме в магазин становится неуместным. Люди еще не привыкли к переменам и спортивные вещи по-прежнему считаются повседневными, но присмотритесь: в моду возвращается элегантность», — обращает внимание эксперт в мире моды Влад Лисовец.Заодно он рекомендует снять с себя одежду супероверсайз, в которой так удобно было прятать все недостатки фигуры. А также джинсы скинни, напротив, предельно откровенно подчеркивающие наши соблазнительные и не очень изгибы. Он вообще считает, что подобная модель брюк устарела кардинально, так что от нее вообще можно избавляться, в ближайшем будущем она вряд ли вернется в моду. Еще Лисовец советует менять маленькие кругленькие очечки в стиле Джона Леннона на огромные в пол-лица. Стекла можно себе позволить цветные, как у самого Влада. И вообще, мода становится более женственной, потому все эти толстовки подо все на свете тоже становятся несовременными. Ну разве что вы вышли выгулять собаку, инструктирует популярный стилист в Woman.ru.