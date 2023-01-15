. Власти Грузии заявили, что не будут оказывать военную помощь Украине.
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Власти Грузии заявили, что не будут оказывать военную помощь Украине.

Грузия не будет оказывать Украине помощь военного типа, потому что не хочет быть вовлечена в конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, передает ТАСС.

По его словам, власти Грузии не допустят, чтобы страна была вовлечена в военное противостояние. Он также обратил внимание, что Киев просит передать ему вооружение, которое Тбилиси купил, а не получил безвозмездно. Политик добавил, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и власти обязаны не допустить подобного вновь.

Как писала «Парламентская газета», в начале января в украинском издании «Европейская правда» вышла статья временного поверенного в делах страны в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот рассказал, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», ранее переданные грузинской стороне, по его словам, бесплатно. Украина также попросила предоставить ей американские противотанковые комплексы Javelin. В Минобороны Грузии ответили, что не станут поставлять «Буки» Украине, поскольку они достались Тбилиси не бесплатно, а за деньги по многомиллионному засекреченному контракту.


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По материалам: pnp.ru

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