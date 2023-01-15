. Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из РоссииThe Telegraph India: власти Индии ограничат покупку нефти из России при изменении условийСюжетСтоимость нефти:

Власти Индии выразили готовность ограничить покупку нефти из России в случае, если будет изменен ряд условий. Об этом пишет газета The Telegraph India со ссылкой на представителей министерства нефти и промышленности страны.

В публикации отмечается, что введение предельной цены на нефть из России со стороны западных стран не повлияло на закупки топлива Индией, так как его стоимость на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, у властей Индии есть в разработке варианты, когда баррель нефти может превысить 60 долларов.

Однако при условии роста стоимости барреля нефти выше 60 долларов или при определенных санкциях со стороны Евросоюза в отношении покупателей российский нефти, поставки могут быть ограничены, отметил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть. Он добавил, что страна будет делать все для обеспечения своих интересов в случае введения каких-либо новых потолков цен на энергоносители.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса
Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса
В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи ВСУ
В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи
6 главных причин неудач: что мы делаем не так, отпугивая счастье
6 главных причин неудач: что мы делаем не так, отпугивая счастье
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется есть утром натощак
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Топ на сегодня

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном сближении России и Израиля
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном
Вечером 13 января в поселке Оса горело кафе
Вечером 13 января в поселке Оса горело кафе

Еще по теме

В «Газпром нефти» предсказали рост нефтяных котировок до 100 долларов
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Цены на нефть подскочили до $57 впервые с июля 2015 года
В МЭР спрогнозировали стоимость нефти на декабрь 2016 года