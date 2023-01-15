. WWE 2K23 представят в конце января, а релиз игры состоится уже в марте





Издательство 2K в прошлом году выпустило игру WWE 2K22, которая претерпела множество изменений, в сравнении с WWE 2K20. Напомним, что авторы игры отказались от идеи выпускать WWE 2K21, взяв дополнительное время на разработку.

WWE 2K22 получает оценки критиков: гораздо лучше прошлой части

Похоже, что в этом году WWE 2K23 появится, примерно через год после выхода WWE 2K22. Об это рассказал портал Insider Gaming, ссылаясь на свои источники. По их данным, издательство 2K планирует анонсировать WWE 2K23 во время ежегодного шоу по реслингу Royal Rumble 28 января. Анонс будет сопровождаться демонстрацией некого нового игрового, а уже 1 февраля разработчики намерены еще больше рассказать о новой части симулятора рестлинга.

Что касается даты релиза, источники Insider Gaming сообщили, что игра в 2023 году, как и в прошлом, выйдет в марте — проект WWE 2K23 появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в конце марта. Вероятно, в этом году игра получит минимум изменений.