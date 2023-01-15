. Законопроект о трудовом воспитании в школе планируют внести в весеннюю сессию

По действующему законодательству привлекать школьников к труду без согласия родителей нельзя. Нарушением прав ребенка могут счесть даже просьбу вытереть с доски или помыть парты. Что именно предлагают изменить в законодательстве, «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Поправки в закон «Об образовании», закрепляющие там понятие трудового воспитания, уже разрабатываются, сообщала «Парламентской газете» Ольга Казакова. Такой документ планируют внести в весеннюю сессию, рассказала депутат.

При этом она отметила, что многие школы в России и сейчас прививают ребятам трудовые навыки. Но есть и такие, кого жесткая законодательная формулировка останавливает. А она сегодня, в частности, гласит: привлечение школьников к труду без согласия родителей запрещено.

«Поэтому мое предложение — поменять здесь «минус» на «плюс», вместо запрета дать разрешение. Так и прописать в законе: привлекать к труду РАЗРЕШАЕТСЯ с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей», — рассказала Казакова.

При этом она отметила, что в каждом конкретном случае следует учитывать возрастные особенности, состояние здоровья ребенка и другие факторы. Для этого в Госдуме планируют провести масштабные консультации с экспертами, педагогическим и родительским сообществом.

Напомним, подготовить законопроект о трудовом воспитании в школе профильному комитету Госдумы на пленарном заседании с участием министра просвещения Сергея Кравцова в ноябре прошлого года поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что депутаты много говорят о продвижении в школах отдельных учебных дисциплин, но не вспоминают об уважении к труду и о трудолюбии. В итоге ситуация доходит до абсурда.

«Для того чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ», — отметил Володин.

Ранее, в апреле, в своем телеграм-канале спикер провел опрос среди подписчиков об их отношении к привлечению школьников к полезно-общественному труду. Тогда 92 процента россиян идею поддержали. И только восемь заявили, что в школе ребенок должен в первую очередь учиться.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.