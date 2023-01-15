. Заручиться поддержкой высших сил: три молитвы-защиты от дьявола, Сатаны, бесов и любой другой нечистой силы

Верующие люди с давних времен опасались влияния злых чар и нечистой силы, ведь она могла подтолкнуть их к совершению плохих поступков, неисправимых ошибок и принятию неправильных решений. В дни, когда злые духи особенно становятся активными и представляют большую опасность, важно обратиться к высшим силам и прочесть три молитвы-защиты. Они помогут уберечься от влияния дьявола, Сатаны, бесов и любой другой нечистой силы. Искреннее обращение к святым духам поможет решить многие трудности, которые возникли, избавиться от одержимости и обрести покой.

Три молитвы-защиты

Когда сатана нападает на людей, изводя и мучая их, это может закончиться одержимостью. На помощь придет молитва о заступничестве от злых духов. Желательно посетить специальные богослужения, чтобы исцелиться и избавиться от влияния бесов.

Однако если нет возможности участвовать в святой литургии, следует молиться в домашних условиях. Обращаться к Богу можно ежедневно утром или в определенных ситуациях, когда сталкиваетесь с трудностями, с которыми не можете справиться самостоятельно.

Молитва Серафиму Саровскому о заступлении от бесов:





Молитва для защиты от Сатаны и любого зла:





Молитва Архангелу Михаилу для защиты от дьявола и злых духов: