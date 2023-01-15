. Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
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Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат

Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Супруга модельера Валентина Юдашкина рассказала, как решила бороться с морщинами. Марина Юдашкина призналась, что недавно воспользовалась инъекционной хирургией. Марина обнародовала портретный снимок, сделанный уже после проведенной процедуры. Жена кутюрье снялась в машине. Она осталась в светлом топе. Минимальный макияж и расслабленная прическа сделали образ Марины еще более нежным и трогательным.
«Решила немного убрать морщинки инъекцией ботулотоксина, что мне понравилось — эта техника, которая даёт возможность сохранить естественную мимику и получить лифтинг», — пояснила Юдашкина. Поклонники Марины поблагодарили ее за такое признание и не поскупились на комплименты. «Очень неплохо. Смотрится естественно. Только интересно, как долго будет длиться эффект?», «Красивая, мудрая, честная! Счастья вам, Марина! Вы прекрасны!», «Красивая милая женщина. Но если бы была креативная стрижка, вы бы были совсем огонь», «Марина, вы и так прекрасно выглядите! Спасибо, что делитесь вашими находками», - обсуждают блогеры Напомним, Марина и Валентин Юдашкины счастливы в браке с 1988 года. У супругов есть единственная дочь Галина, которая трижды стала мамой. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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