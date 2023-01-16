. 16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив сходством с мамой

Дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина спела на творческом вечере поэтессы Ларисы Рубальской. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, которой в декабре исполнилось 16 лет, превращается в копию своей мамы. В этом каждый раз убеждаются поклонники певицы, когда видят ее наследницу на сцене. Накануне Вера Алдонина приняла участие в творческом вечере известной поэтессы Ларисы Рубальской «Переведу часы назад». Красивая и нежная, как принцесса, 16-летняя Вера Алдонина исполнила на концерте песню «Дотронься», покорив публику.«Эта чудесная девушка — Вера Алдонина. Дочка Юлии Началовой. Прелестная и талантливая. Принимала участие в моем концерте, пела песню на мои стихи. Как много лет назад пела мои песни ее мама», — поделилась в соцсети Лариса Рубальская. В микроблоге Вера поделилась видео своего выступления.«Боже, как это красиво! Верочка, голос просто супер, молодец», «Какой же все-таки голос красивый у тебя, Верочка», «Голос все больше похож на мамин», «Классно, Верочка, что ты становишься похожей на свою маму — и внешне, и голосом в нее пошла», — отреагировали поклонники Веры Алдониной.