. 16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив сходством с мамой
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16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив сходством с мамой

16-летняя дочь Юлии Началовой выступила на большой сцене, поразив сходством с мамой
Дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина спела на творческом вечере поэтессы Ларисы Рубальской. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, которой в декабре исполнилось 16 лет, превращается в копию своей мамы. В этом каждый раз убеждаются поклонники певицы, когда видят ее наследницу на сцене. Накануне Вера Алдонина приняла участие в творческом вечере известной поэтессы Ларисы Рубальской «Переведу часы назад». Красивая и нежная, как принцесса, 16-летняя Вера Алдонина исполнила на концерте песню «Дотронься», покорив публику.
«Эта чудесная девушка — Вера Алдонина. Дочка Юлии Началовой. Прелестная и талантливая. Принимала участие в моем концерте, пела песню на мои стихи. Как много лет назад пела мои песни ее мама», — поделилась в соцсети Лариса Рубальская. В микроблоге Вера поделилась видео своего выступления.
«Боже, как это красиво! Верочка, голос просто супер, молодец», «Какой же все-таки голос красивый у тебя, Верочка», «Голос все больше похож на мамин», «Классно, Верочка, что ты становишься похожей на свою маму — и внешне, и голосом в нее пошла», — отреагировали поклонники Веры Алдониной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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