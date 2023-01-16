. 16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны и попали в её персональный чёрный список

Плохие дни случаются у каждого. И даже если утром вы встали с той ноги, и всё вроде бы продвигалось согласно плану, нет гарантий что в середине дня всё не пойдёт наперекосяк. Да, это неприятно, но если подойти к мелким неприятностям с юмором, то они не будут казаться столь невыносимыми.

Да и вообще, если вы считаете, что у вас был плохой день, посмотрите нашу подборку. В ней мы собрали фото людей, которые в буквальном смысле получили подзатыльник от удачи. Но они не стали раскисать. Более того, они решили поделиться наболевшим с пользователями интернета, чтобы те немножко их поддержали и успокоили, а также вдоволь похохотали.

Моя жена сказала, что услышала странный шум в прачечной

По крайней мере, в доме приятно пахнет!

Действительно плохой день

Велосипеда и след простыл

Отвернулась буквально на минуту. Кошка помочилась приблизительно в 20 чашек риса

Теперь это еда для вашего врага.

Занимался работой, не обращая внимания на доставщика. Доставщик же не обратил внимания, куда он идёт

Никогда не снимайте квартиру на нижнем этаже

Давайте посмотрим на это с хорошей стороны. Теперь у вас есть крытый бассейн.

Упс!

Никогда не засовывайте голову в дупло на дереве, чтобы просто посмотреть, что там

Люди платят хорошие деньги за иглоукалывание.

О, чувак, теперь ты Пинхед из «Восставшего из ада»!

Друг прислал фото

Жена отправилась за ёлкой на чердак. Я предупредил её, чтобы она не становилась на гипсокартон. Позже она сказала, что понятия не имела, как он выглядит.

Когда неудачно сменил парикмахера

Приятного аппетита!

Мама купила хлеб с сюрпризом

Губка Хлеб Пшеничные Штаны.

Если есть начинка, то это уже пирожок.

2 в 1. Хлеб съел, со стола вытер. Практично.

Порвала штаны на работе в свой день рождения. Коллеги уверяли, что почти ничего не заметили

Это был стиль 2000-х.

Шина вмёрзла в лёд. Видимо, придётся ждать до весны

Я взяла старую бутылку из-под краски для волос, и она разбилась у меня в руках

Уронил свой наушник в гараже. И как теперь его достать?

Думаю, вам нужен новый гараж.

Здесь вы можете посмотреть фото счастливчиков, которым удача улыбнулась во все 32 зуба!