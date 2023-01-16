. 5 зимних завтраков для здоровья

Первый утренний прием пищи важен для здоровья, поэтому он должен быть полноценным и сбалансированным. Провести весь день в хорошем настроении и укрепить здоровье будет проще благодаря вкусным и полезным завтракам.

Еда — это не только топливо для нашего организма, но и источник хорошего настроения, энергии и здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какие завтраки не отнимут много времени, но при этом станут источником сил, обеспечат необходимую энергию и станут зарядом бодрости на весь день, что особенно важно в зимний период.

Тосты с авокадо

Прекрасной альтернативой каше станут тосты, приготовить которые можно в течение 10 минут. Тосты можно сделать и на сковороде, обжарив цельнозерновой хлеб с двух сторон до румяной корочки без масла. Теплые кусочки хлеба смазывают авокадо, кладут лист зелени (например, салат «Айсберг»), сверху добавляют кусочек красной рыбы или яйцо-пашот. Дополнит завтрак отвар целебных трав или чай на основе ягод.

Омлет с грибами

Вкусный завтрак, богатый витаминами, обеспечит отличное настроение и восполнит запас микроэлементов. Небольшое количество грибов обжаривают на оливковом масле, заем добавляют взбитые со сметаной или молоком яйца. Подавать завтрак принято с зеленью и твердыми сортами сыра. Его можно нарезать тонкими пластинами или натереть на омлет. По желанию можно сбрызнуть готовое блюдо соком лимона, а также добавить свежий лук, руколу, салатные листья, огурцы и помидоры.

Холодная каша

Еще один быстрый рецепт, не отнимающий много времени — каша. Для приготовления понадобятся: небольшая стеклянная емкость с крышкой, молоко (его можно заменить на натуральный йогурт), ягоды или фрукты. Рецепт прост: в банку засыпают крупные овсяные хлопья, заливают их молоком и добавляют банан, сухофрукты, орехи или ягоды. Подсластить кашу без вреда для здоровья поможет мед или сахарозаменитель. На ночь емкость закрывают крышкой, не забыв аккуратно перемешать ингредиенты, а с утра наслаждаются вкусным и полезным завтраком.

Гранола

Привычные мюсли содержат огромное количество сахара, а сделать их дома не составит труда. Полезное лакомство с молоком и ли его заменителями, а также соком станут прекрасным началом дня. Для приготовления нужны крупные овсяные или мультизлаковые хлопья, орехи, сухофрукты, ягоды. Хлопья выкладывают на противень с бумагой для выпечки, добавляют ягоды, орехи и сухофрукты, поливают небольшим количеством меда. Запекают все до образования румяной корочки при температуре 150 С. Остывшую смесь перекладывают в стеклянную емкость и хранят в темном прохладном месте. Готовый завтрак будет всегда под рукой.

Шоколадное кексы

Даже выпечка и сладкое пойдут на пользу, если приготовить из правильно.

Состав:

3 столовые ложки цельнозерновой мука или отрубей;кофе — чайная ложка;какао-порошок — 2 столовых ложки;пара столовых ложек сахарозаменителя;четверть чайной ложки разрыхлителя теста;половина чайной ложки крицы (по желанию);2 столовые ложки молока;куриное яйцо или 3 перепелиных яйца;2 столовых ложки растительного или оливкового масла;орехи, семена кунжута или иные добавки — по вкусу.

Ингредиенты перемешивают в емкости, ставят в микроволновку на 3-4 минуты при мощности 600-800. Готовые кексы посыпают по вкусу орехами.

Любой прием пищи — это не просто насыщение, но и здоровье, а также источник энергии.