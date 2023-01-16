. Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
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Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break

Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break


Игра Quantum Break вышла в апреле 2016 года, она была выпущена студией Remedy эксклюзивно для Xbox и PC. Права на франшизу остались за Microsoft, что дает компании возможность вернуться к разработке продолжения.

В Twitter в последние несколько дней активно вспоминают Quantum Break, и многие игроки выражают желание увидеть сиквел. Известный игровой инсайдер Джез Корден написал в соцсетях «Bring back Quantum Break» (верните Quantum Break), на что ему ответил исполнитель главной роли в игре актер Шон Эшмор. Тот недвусмысленно намекнул, что готов вернуться к сиквелу, если такое предложение поступит, написав «Я в деле».


После на это сообщение отреагировал руководитель Remedy Сэм Лэйк, отправив сердечко, а Шон Эшмор написал «если бы это было так просто» в ответ.


Далее Шон Эшмор и в другим сообщениях явно дал понять, что хотел бы вернуться к Quantum Break, а также отметил, что видит в своей ленте «много любви к Quantum Break, Remedy и Xbox» в последнее время.


# Технологии
По материалам: newxboxone

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Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
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