. Алла Михеева высказалась о том, как попала на скандальную украинскую вечеринку

Звезда «Вечернего Урганта», телеведущая Алла Михеева рассказала новую версию. Актриса и телеведущая Алла Михеева, прославившаяся в вечернем шоу Ивана Урганта на Первом канале, угодила в переплет, когда в Куршевеле оказалась замечена на вечеринке украинских эмигрантов, размахивающих сине-желтыми флагами. Матерная музыка, игристое рекой – Алла показала в своем микроблоге кадры с тусовки, на которой оказалась. За это ее захейтили сограждане, а знаменитости осудили. Как было на самом деле, Алла Михеева рассказала спустя несколько дней, разместив объяснение у себя в микроблоге.«Накануне я заезжала после лыж в одно из общественных заведений в горах. Нас было четверо, я, моя подруга и наши два инструктора (кроме нас я никого в этом заведении не знала). Также больше никого за нашим столиком не было, о чем можно было наблюдать в моих сторис. Ни на какой вечеринке я не присутствовала. Мы пообедали и уехали. Нести ответственность за действия других людей в общественных местах я не могу», - объяснила актриса. К слову, это новая версия актрисы. Ранее она рассказывала, что оказалась в фешенебельном заведении среди патриотов Незалежной, потому что ее попросили сфотографироваться. Сейчас она продолжает отдыхать в Куршевеле и не торопится из-за скандала прекращать отпуск.