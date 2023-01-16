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Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина

Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Юрий Гальцев высказался о певице Алле Пугачевой.   Известный юморист Юрий Гальцев высказался о покинувших Россию знаменитостях. Артист и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Во время него автор и ведущий шоу Вячеслав Манучаров настоятельно попросил Юрия Гальцева сформулировать свое отношение к его покинувшим Россию друзьям — Максиму Галкину* и Алле Пугачевой. В ответ Юрий Гальцев признался, что восхищен тем, как Алла Пугачева поддерживает своего мужа.
«Это его судьба, это его жизнь. И залазить в нее я не имею права. То, что сказала Алла Борисовна. Я считаю так, если бы все женщины были такими, у них были бы самые счастливые мужья. Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет, и помоет, и обмоет. А в эти дела я не играю. Я никого не хочу обвинять, придет время, найдутся люди, которые скажут…» — осторожно высказался Юрий Гальцев. Юрий Гальцев дал понять, что не готов осуждать тех, кто уехал из России. А вот тех, кто начал издалека высказываться, как минимум не понимает. «Если чем-то недоволен, ты скажи здесь. А что там, уезжая в ту или другую страну, все поносишь. Вот это очень плохо... То, что они уехали и уезжают… Ты меня спроси, хочу ли я уезжать: я — нет. У меня здесь мама, театр, друзья, дети. Я авторитет для своих родственников, ко мне прислушиваются», — добавил Юрий Гальцев. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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