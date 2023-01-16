. Алла Пугачева побывала на кинопремьере в Тель-Авиве

Певица Алла Пугачева не скучает, пока Максим Галкин на гастролях. 73-летняя Алла Пугачева вновь пребывает в одиночестве в Тель-Авиве, поскольку ее супруг после новогодних праздников уехал на очередные гастроли. Артистка же осталась с детьми Гарри и Лизой, которые учатся в одной из местных школ, а чтобы как-то развеяться, Примадонна с удовольствием посещает все светские мероприятия, проходящие под эгидой ее соотечественников. Вот и на премьеру фильма «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова певица пришла с большим удовольствием и даже выступила с речью после просмотра картины. Алла Борисовна призналась, что осталась под большим впечатлением от драматической ленты с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях и выразила надежду, что фильм получит продолжение.В Сети отметили, что выглядела Пугачева свежо и молодо, возможно потому, что нанесла на лицо минимум макияжа и отдала предпочтение стилю casual: она примерила джинсы, тунику оверсайз и легкое пальто в розовую клетку. Артистка выбрала парик с густой челкой и модными прямыми локонами, которые удачно обрамили ее лицо. «Отлично выглядит наша российская Примадонна! Так держать!», «Очень ей идет розовый», «Как хорошо выглядит», «Поправилась? Наряд прям на три размера больше», «И без мужа не скучает»,— восхитились поклонники. Напомним, в прошлом году артистка побывала на концерте Земфиры Рамазановой и впервые довольно тепло побеседовала с коллегой, также она появилась на шоу Юлии Зиверт, а потом посетила спектакль Анатолия Белого, эмигрировавшего в Израиль.