. Аллу Пугачеву посылают на на три буквы

Скандальный журналист грудью защищает певицу Аллу Пугачеву. В соцсетях не утихают споры по поводу слов Пугачевой, которая покинула Россию. Ее критикуют на телевидении, на фасаде телецентра «Останкино» пускают бегущую строку из неприличных слов, а поклонники отворачиваются от Примадонны. Но у Отара Кушанашвили свой взгляд на эти вещи. Отар Кушанашвили считает неприемлемым оскорблять Аллу Борисовну. Тем более сама певица не говорила, что теряет связь с родиной.«Вы посылаете на хер женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становились скотинами!» — негодует 51-летний журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube. Семья Пугачевой проходит мимо волны хейта, которая обрушилась на них за последнее время. Сама Алла Борисовна тоже старается не давать повода для хейтеров — уже несколько месяцев она находится в Израиле, где чувствует себя вполне комфортно. Вернется ли Алла Борисовна в Россию — пока непонятно. Официально она не объявляла, что уехала из страны навсегда. Более того, многие ждали ее под Новый год, так как в деревне Грязь велись ремонтные работы. Но, видимо, что-то в планах хозяев изменилось, и они не вернулись.