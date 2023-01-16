. Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
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Аллу Пугачеву посылают на на три буквы

Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Скандальный журналист грудью защищает певицу Аллу Пугачеву. В соцсетях не утихают споры по поводу слов Пугачевой, которая покинула Россию. Ее критикуют на телевидении, на фасаде телецентра «Останкино» пускают бегущую строку из неприличных слов, а поклонники отворачиваются от Примадонны. Но у Отара Кушанашвили свой взгляд на эти вещи. Отар Кушанашвили считает неприемлемым оскорблять Аллу Борисовну. Тем более сама певица не говорила, что теряет связь с родиной.
«Вы посылаете на хер женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становились скотинами!» — негодует 51-летний журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube. Семья Пугачевой проходит мимо волны хейта, которая обрушилась на них за последнее время. Сама Алла Борисовна тоже старается не давать повода для хейтеров — уже несколько месяцев она находится в Израиле, где чувствует себя вполне комфортно. Вернется ли Алла Борисовна в Россию — пока непонятно. Официально она не объявляла, что уехала из страны навсегда. Более того, многие ждали ее под Новый год, так как в деревне Грязь велись ремонтные работы. Но, видимо, что-то в планах хозяев изменилось, и они не вернулись.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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