. Анна Семенович поделилась фото без фильтров

Певица Анна Семенович опубликовала фото, на котором выглядит «помятой». 42-летняя спортсменка и певица Анна Семенович никогда не стеснялась собственной внешности. Экс-солистка группы «Блестящие» давно смирилась с тем, что ее тело весьма далеко от модельных стандартов. Сегодня артистка решила показать поклонникам, как она выглядит без фильтров.«Быть в моменте и не уноситься мыслями в прошлое и будущее — вот чему я учусь каждый день. Одно дело — ставить цели на ближайшее будущее и продумывать план, как их достичь. Другое — сидеть в прошлом и жалеть, что что-то сделал не так, это нас разъедает. Прошлое прошло, а будущее еще не наступило. Я наслаждаюсь своим отпуском каждую минуту, и я счастлива», — подписала кадр Анна. Далеко не все пользователи Сети, однако, оценили откровенность певицы. Подписчики завалили ее негативными комментариями. «Ань, при всем уважении, плохо выглядите. И это ещё нет семьи, детей», «Мало фильтра наложила», «Выглядит на 50+, минимум. Одутловатое лицо, прям Иришка Чики-Пики», «Растем вширь», «Я к вам очень положительно отношусь, но фото, прям честно сказать не самое удачное», «Стареет тетя», — высказались пользователи. Сама Семенович, впрочем, никогда не скрывала: на мнение недоброжелателей ей наплевать. Кроме того, по признанию артистки, она давно приняла свою внешность и относится к себе с большим уважением и заботой.