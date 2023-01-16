. Анна Семенович показала себя макияжа и фильтров
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Анна Семенович показала себя макияжа и фильтров

Анна Семенович показала себя макияжа и фильтров

Как известно Анна Семенович никогда никогда не стеснялась собственной фигуры. Она прекрасно понимает, что ее тело не подходит под критерии современных модных стандартов.


Другими словами, Анна любит себя такой, какая она есть. Поэтому она иногда выкладывает в сеть необработанные фотографиии. Певица сейчас находится на отпуске и наслаждается каждой минутой, как она сама сообщила в соцеильной сети.

И также Семенович выложила в сеть свежую фотографию, где она не использовала никаких фильтров. Одна не все фанаты остались довольны данным снимком. Никоторые начали писать всякие гадости. Например, что Аня выглядит на 50 лет, хотя ей всего 42 года. Другие отметили, что “тетя стареет” и выглядет уже совсем не хорошо.

Вот и само фото:


 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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