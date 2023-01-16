. Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес

Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Шахназаров жестко прошелся по сбежавшему актеру Артуру Смольянинову. Артист не всегда был согласен с тем, что происходит в стране, поэтому несколько месяцев назад принял решение покинуть Россию. Сейчас он находится в Норвегии. *Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. Последние высказывания Артура Смольянинова наделили много шума. 38-летний актер перебрался в Европу и пока не собирается возвращаться, более того, дальнейший путь он собирается держать в США, где ему уже предложили работу. Тем, что он увидел в Норвегии, его потрясло, в России давно такого не встречал. Это задело Михаила Шахназарова. «Когда это вы были умственно-культурным человеком, Артур? Вы просто читали чужие тексты, произносили их перед камерой. Вы ничего не написали и не сотворили. Вы просто транслируете то, что вам дают. И любой режиссер говорит: «Актер должен быть девственно тупым». Это вы и доказываете, видимо», — не сдержался журналист в эфире собственного шоу «Шах и мат».
Несмотря на то, что актер снимался в патриотических фильмах, например, «9 роте», Артур нередко критиковал чиновников и ссорился с коллегами по цеху из-за их гражданской позиции. Поклонники считают, что отъезд Смольянинова — это просто звенья одной цепи. А вот вернется ли он обратно в Россию пока под вопросом. После объявления частичной мобилизации многие покинули страну, но при этом подчеркивали: они не мыслят себя без Родины. «Артур, надеюсь, что вы — такой умный и культурный — больше никогда не вернетесь в Россию. И это будет самым большим достижением. Но я уверен, что через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — заключил Шахназаров. Отметим, что Артур был женат на Дарье Мельниковой. У пары есть общие дети, которые пока остались с мамой. Несмотря на развод, актриса продолжала поддерживать бывшего мужа и регулярно давала ему видеть наследников.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Кустов предсказал будущее России
Кустов предсказал будущее России
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17 января
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат

Еще по теме

Артур Смольянинов еле унес ноги от радикалов за границей
Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков
Артур Смольянинов странно отреагировал на дело против него
Артур Смольянинов попал в список иноагентов