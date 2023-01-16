. Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес

Шахназаров жестко прошелся по сбежавшему актеру Артуру Смольянинову. Артист не всегда был согласен с тем, что происходит в стране, поэтому несколько месяцев назад принял решение покинуть Россию. Сейчас он находится в Норвегии. *Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. Последние высказывания Артура Смольянинова наделили много шума. 38-летний актер перебрался в Европу и пока не собирается возвращаться, более того, дальнейший путь он собирается держать в США, где ему уже предложили работу. Тем, что он увидел в Норвегии, его потрясло, в России давно такого не встречал. Это задело Михаила Шахназарова. «Когда это вы были умственно-культурным человеком, Артур? Вы просто читали чужие тексты, произносили их перед камерой. Вы ничего не написали и не сотворили. Вы просто транслируете то, что вам дают. И любой режиссер говорит: «Актер должен быть девственно тупым». Это вы и доказываете, видимо», — не сдержался журналист в эфире собственного шоу «Шах и мат».Несмотря на то, что актер снимался в патриотических фильмах, например, «9 роте», Артур нередко критиковал чиновников и ссорился с коллегами по цеху из-за их гражданской позиции. Поклонники считают, что отъезд Смольянинова — это просто звенья одной цепи. А вот вернется ли он обратно в Россию пока под вопросом. После объявления частичной мобилизации многие покинули страну, но при этом подчеркивали: они не мыслят себя без Родины. «Артур, надеюсь, что вы — такой умный и культурный — больше никогда не вернетесь в Россию. И это будет самым большим достижением. Но я уверен, что через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — заключил Шахназаров. Отметим, что Артур был женат на Дарье Мельниковой. У пары есть общие дети, которые пока остались с мамой. Несмотря на развод, актриса продолжала поддерживать бывшего мужа и регулярно давала ему видеть наследников.