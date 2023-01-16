. Автопробеги, триколоры и концерты: как россияне поддерживали участников СВО в 2022 году

Массовые акции в поддержку военных РФ проходили по всей стране от Брянска до Владивостока. Они стали знаковым событием 2022 года, еще раз доказав, что агрессия Запада не разобщила, а еще больше сплотила россиян. Ruposters вспомнил самые массовые акции в поддержку СВО.

Автопробеги #ZаПравду

В марте тысячи автолюбителей по всей России выразили свою позицию в поддержку решения руководства страны. Массовые автопробеги прошли в Екатеринбурге, Ярославле, Иркутске, Барнауле, Кемерове, Красноярске, Томске, Новосибирске. Астрахани, Сыктывкаре, Калининграде, Орле, Ростове-на-Дону, Мурманске, Воронеже, Липецке, Твери и других городах – всего более 50 тыс. автомобилей.

Петербуржцы стали одними из активных участников патриотического автопробега

Так, во Владимире несколько десятков автомобилей с российским триколором проехали по центру города до площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню. Затем участники автопробега выпустили в небо воздушные шары и голубей. По ходу автопробега к его участникам присоединялись десятки неравнодушных автолюбителей.

Самое массовое мероприятие прошло в Брянске, оно объединило свыше 1 тыс. автолюбителей, которые своим присутствием выразили поддержку СВО и курсу, взятому президентом страны.

Одной из отличительных особенностей таких автопробегов стало то, что их участники выстраивали автомобили в форме узнаваемых букв-символов "Z" или "V". За победу над нацизмом на Украине, водители Ялты выстроили свои машины на набережной и растянули российский триколор.

Самый масштабный по численности участников автопробег прошел в Брянске

Самые большие автоколонны были в Москве и Подмосковье. В столице участниками пробега стали примерно 2 тыс. машин, которые проследовали с Можайского шоссе к Поклонной горе через центр города. Протяжённость колонны составила 12 км.

Помимо "Z", машины украсили лозунгами: "Zа победу!", "Своих не бросаем!", "Zа Путина!", "Zадачу Vыполним!", "Zащита!".

Были и другие отсылки к патриотической символике, например, в Великом Новгороде возле кремля в форме буквы "Z" выстроились волонтеры и студенты, а в Чите автопробег завершился открытием арт-объекта в виде святящейся буквы "Z".

Оригинальные КуZбасс и Zабайкалье

Необычный способ поддержать решение главы государства нашли в Забайкалье и Кузбассе. С 3 марта руководство региона "переименовало" край в Zабайкальский, а ночью окна здания краевого правительства зажгли свет в форме буквы "Z".

В КуZбассе активисты раздали 10 тысяч значков с символом "Z" и листовками

Не стал отставать и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв он также предложил новое написание региона - КуZбасс. Кроме того, на всех страницах местных властей в соцсетях появились баннеры с хештегами #КУZБАСС и #ZаРодину.

Решение главы региона пришлось по сердцу и простым шахтёрам, которые провели собственную акцию. На одном из угольных разрезов в виде буквы Z рабочие поставили девять тяжёлых карьерных самосвалов БелАЗ. Символ поддержки российских войск весил порядка 2 тыс. тонн. Сами сотрудники пояснили, что их флешмоб – демонстрация шахтёрского братства и поддержке горняков Донбасса.

Флаги в окнах и триколоры

В поддержку российских военнослужащих в Иванове установили подсветку Мемориала героям фронта и тыла. Местные власти сообщили, что подсветка теперь будет гореть постоянно в знак гордости за мужество русских солдат, которые защищают мирных граждан и отстаивают независимость нашей Родины.

Жители Костромы подхватили акцию "Флаг в окне"

Активисты "Народного фронта" в Кабардино-Балкарии запустили флешмоб "Флаг в окне". Общественники предложили жителям региона повесить флаг России на балконе, либо в окне своего дома. Сначала инициативу поддержали Федерация профсоюзов республики, несколько школ и представители "Молодой гвардии "Единой России", вузы и колледжи, а потом акция разлетелась по всей стране.

О том, что такое нацизм и какую угрозу он несет людям, хорошо помнят и жители Санкт-Петербурга. Участники акции в Петербурге растянули над своими головами многометровую георгиевскую ленту в форме буквы Z.

Кроме того, на питерских улицах волонтеры раздавали наклейки с буквой Z, стилизованной под георгиевскую ленту, и хештегом #своих не бросаем. Под этим же лозунгом участники патриотических и молодежных движений собрались и в Ростовской области.

На питерских улицах волонтеры раздавали наклейки с буквой Z

А кузбасские кадеты провели субботник по уборке снега с постаментов военной техники, на которую также нанесли все ту же букву Z. Студенты Дальневосточного федерального университета и активисты МГЕР еще затемно вышли на берег бухты Аякса и все вместе пели российский гимн.

Фестивали дарения "Za Россию"

По инициативе Росмолодежи в апреле во всех регионах России стартовали Фестивали дарения.

Гости мероприятий могут не только обменяться полезными товарами и услугами, но и посмотреть концерты, стать участниками мастер-классов и различных акций.

В рамках Фестивалей дарения в девяти российских регионах прошли мероприятия в поддержку армии "Za Россию". На площадках выступают топ-звезды российской эстрады. Гости фестиваля принимают участие в образовательных марафонах о взаимопомощи.

Акция "Za Россию" прошла в Рязанской, Кемеровской, Нижегородской, Челябинской, Брянской, Костромской, Ярославской, Свердловской областях и в Чувашской Республике.

Тысячи автолюбителей по всей России выразили свою позицию в поддержку решений руководства страны

Патриотический марафон "Za Россию"

Еще одним знаковым событием стал патриотический марафон "Za Россию". С 14 апреля по 3 мая концерты прошли в 31 городе, а участниками мероприятия стали 34 российских артиста. В некоторых городах, например, Новосибирске, марафон длился три дня.

Исполнители, которые выступали на марафоне, как бы передавали общероссийскую эстафету "Свет наших сердец" от одного города к другому. "Za Россию" решили выступить артисты, представляющие разные музыкальные жанры: оперу, рок, поп-музыку, бардовскую песню, а также поющие театральные и киноактеры.

34 российских артиста стали участниками патриотических концертов, которые прошли по всей стране

В числе те, кто поддержал масштабную акцию были: Николай Расторгуев, Дмитрий Певцов, Василий Горелло, группы "Уматурман", "Пилот", "Самоцветы", Александр Иванов, Денис Майданов, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Анна Семенович, Дмитрий Харатьян, Александр Олешко, Марк Тишман, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук и другие.