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Баба Нина рассказала, что должно быть в доме для достатка, и о других денежных приметах

Баба Нина рассказала, что должно быть в доме для достатка, и о других денежных приметах

Баба Нина стала героиней сериала «Слепая», сыграв в нем саму себя – женщину, лишенную зрения, но обладающую большой внутренней силой. Она давала много советов, чтобы деньги в доме водились. Есть много рекомендаций от слепой, придерживаясь которых у каждого человека будет возможность улучшить свое финансовое состояние.

Как можно привлечь достаток в дом по мнению бабы Нины


Провидица, которая была лишена зрения, давала много мудрых советов, и благодаря им у каждого человека была возможность улучшить свое финансовое состояние.

Монета у порога. Если положить у порога серебряную монету, но место должно быть скрытым от глаз посторонних людей, то финансы начнут прибывать в дом. Каждый раз, когда человек переступает через порог с монетой, надо произносить:

«Иду двумя ногами в дом, мои деньги за мной».

Ритуал на новый серп месяца. Если в небе виднеется новый серп месяца, то необходимо в правую руку взять все имеющиеся в кармане или портмоне монеты. Их необходимо выложить на ладонь, показать молодому ночному светилу и сказать следующие слова:

«Месяц рождается, а мое богатство прибавляется».

Валенки у порога. Если возле порога поставить пару новых валенок, то в дом будут притягиваться значительные богатства.

Провидица также отмечает, что ногти стричь надо только во вторник или в пятницу, и тогда финансовое благополучие не будет покидать человека.

Баба Нина также давала много других советов, благодаря которым достаток в доме может улучшиться, а именно:

  • важно радоваться даже самым минимальным поступлениям финансов, стоит высказать за это благодарность Высшим силам;
  • когда были получены деньги, не стоит тратить их в этот же день – хорошо, если все поступления переночуют дома;
  • дружить лучше с успешными людьми, а вот с завистниками и неудачниками лучше прекратить свое общение;
  • не стоит в доме хранить пустые коробки – их лучше выбросить или наполнить чем-то;
  • деньги надо откладывать не на «черный день», а на что-то радостное;
  • окружающим людям не стоит открыто показывать свои богатства, так как можно притянуть сглаз от завистников.

Баба Нина рассказала, что нельзя делать, чтобы не отпугнуть финансовую удачу, и как ее привлечь


Каждый человек может совершать привычные для него действия и даже не подозревать о том, что они могут стать причиной того, что в доме будут нужда и отсутствие денег. Баба Нина предостерегла от таких действий, чтобы не спугнуть финансовый поток:

  • нельзя, чтобы кошелек находился на столе, а если он в сумке, то она не должна быть на полу;
  • нельзя занимать или одалживать финансы после полудня;
  • если были взяты деньги в долг, то заемщик должен отдать теми же купюрами, и связано это с тем, что если их разменять, то благосостояние благодетеля может быть сглажено.

Провидица также рассказала о том, что необходимо делать, чтобы деньги всегда в доме водились, а именно:

  • в жилище надо регулярно убирать, так как мусор и ненужные вещи могут способствовать бедности;
  • после того, как человек входит в свой дом, необходимо произнести фразу: «Деньги, за мной»;
  • если на небе новолуние и его хорошо видно, то стоит взяться за золотые украшения;
  • если мимо проезжает свадьба, то стоит сразу взяться за кошелек.

Ведунья также отмечала, что средства надо держать закрытыми, так как в противном случае их можно потерять.

# Общество
По материалам: rsute

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