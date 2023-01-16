. Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины

Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины

Байдену предложат сократить расходы на оружие для УкраиныWSJ: Маккарти предложит Байдену сократить военные расходы, в том числе на Украину

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что постарается провести переговоры с президентом страны Джо Байденом по поводу повышения потолка федерального долга. При этом он снова призвал к сокращению расходов в ряде сфер, в том числе военных — эта статья повысилась после начала боев на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journa (WSJ).

«Давайте сядем вместе. Давайте посмотрим, где мы можем изменить свое поведение. Почему мы должны сидеть сложа руки и так высокомерно говорить: "Нет, правительству не свойственно расточительство?"» — возмутился Маккарти в одном из своих интервью.

Если потолок госдолга США не поднимут, стране могут грозить разрушительные последствия. Представители Республиканской партии настаивают, чтобы любое увеличение лимита долга включало сокращение расходов. Маккарти — один из тех, кто призвал сократить доходы, в том числе на оружие для Украины или альтернативные виды топлива. Он добавил, что республиканцы не допустят больше «расточительных трат».

Белый дом при этом призвал Конгресс безоговорочно поднять потолок госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен также считает, что нужно идти на эту меру.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)
Нейросеть перерисовала известные мемы на свой лад (13 фото)
В России резко выросло производство алкоголя
В России резко выросло производство алкоголя
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях
Одиночество и покой: характеристика 17 января 2023 года по лунному календарю
Одиночество и покой: характеристика 17 января 2023 года по лунному
Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины
Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины
Какие виды складской техники существуют?
Какие виды складской техники существуют?
Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому оно достанется
Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому
Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы
Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы
Харпеджи - необычный музыкальный инструмент, который помещает в себе целый оркестр
Харпеджи - необычный музыкальный инструмент, который помещает в себе
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club
Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат

Еще по теме

Названа причина избрания спикера палаты представителей США с 15-й попытки
Visa уволила своего вице-президента за нарушение корпоративной политики
Подсчитаны расходы на обслуживание российского госдолга
СМИ: Минфин предложил урезать расходы на оборону в ближайшие три года на 6%