. Ценам на газ в Европе предрекли рост

Аналитик Андрианов спрогнозировал скорое повышение биржевых цен на газ в Европе

Низкие цены на газ в Европе долго не продержатся и в ближайшее время пойдут вверх, считает эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины текущего падения цен, а также сроки их повышения.

В понедельник, 16 января, биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года.

Причины падения

В снижении цен на газ, прежде всего, сыграл роль погодный фактор, убежден Андрианов. Вопреки ожиданиям зима в Европе оказалась достаточно теплой, что привело к сокращению потребления газа, объяснил он.

Условно низкие цены

О низких ценах на газ сейчас можно говорить только с большой долей условности, обратил внимание аналитик. По его словам, 650 долларов за тысячу кубических метров — невероятно высокая цена по сравнению с теми ценами, которые были до начала пандемии, до начала энергетического кризиса в Европе.

«Если не ошибаюсь, в 2019 году цены поставок того же "Газпрома" немногим превышали 200 долларов, то есть даже сейчас, на самом низовом пике, мы видим повышение цен более чем в три раза по сравнению с нормой», — поделился Андрианов.

Когда пойдут вверх

Аналитик отметил, что рынок газа имеет цикличную структуру. «Между отопительными сезонами газовые хранилища Европы заполняются, и тогда цена уже зависит от того, какие есть поставки, какие возможности в заключении контрактов. Непосредственно в отопительный период, когда рынок определяет уже не предложение, а спрос, то есть происходит не закачка газа в хранилища, а его расходование, цены напрямую зависят именно от масштабов потребления», — пояснил он.

По прогнозу Андрианова, низкие цены долго не продержатся, так как отопительный сезон скоро подойдет к концу и Европе нужно будет заново заполнять свои хранилища. Возникнет серьезный дефицит, и рынок будут определять уже не потребители, а поставщики, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Европе, по самым скромным оценкам, не хватает где-то 90 миллиардов кубических метров. Поставки из России составляли 130 миллиардов, порядка 10 можно получить за счет увеличения поставок по трубопроводам из традиционных стран — это Норвегия, Алжир, Азербайджан, где-то на 40 миллиардов можно снизить потребление, а остальные объемы придется искать на рынке СПГ, а еще далеко не все проекты готовы к тому, чтобы так увеличить поставки», — сказал Андрианов.

По итогам года экспорт трубопроводного газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья сократился в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров в год, даже с учетом роста поставок в Китай на пять миллиардов кубометров. Эксперты ожидают, что в 2023 году поставки сократятся еще на треть, причем за счет именно европейских стран.

В настоящее время Европа продолжает переговоры с альтернативными поставщиками для снижения стоимости топлива. Помимо Катара, на основе долгосрочных контрактов поставить необходимый объем европейскому континенту предлагают США. Гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс указал, что при подписании соглашений цены можно будет опустить до 380 долларов за тысячу кубометров, что сравнимо с ценами «Газпрома» до кризиса.