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Цены на услуги такси могут вырасти на 20 процентов

Цены на услуги такси могут вырасти на 20 процентов
Треть перевозчиков закончили прошлый год с убытками

Большинство российских таксопарков в 2022 году столкнулись с нехваткой или слишком высокой ценой на запчасти, в связи с чем часть из них не планируют в ближайшее время обновлять парк машин. Рост затрат на содержание авто и их страхование может привести к росту цен на поездки в такси для пассажиров, рассказали «Парламентской газете» в Общественном совете по развитию такси. В Совфеде меж тем придумали, как пересадить клиентов такси на отечественные таксомоторы.

«Москвич»-такси

Больше восьмидесяти процентов опрошенных Общественным советом по развитию такси представителей таксопарков по всей стране сообщили о том, что в ушедшем году испытывали проблемы с закупкой автозапчастей. В основном — из-за их высокой цены, но также и из-за дефицита. При этом, по словам экспертов, из-за интенсивной эксплуатации обновлять авто целесообразно раз в три года. Но только 38 процентов из 170 опрошенных представителей таксопарков планируют покупать новые машины в 2023 году, еще 29 процентов сообщили, что точно не будут этого делать, а оставшаяся треть следит за развитием ситуации на авторынке.

Причины, по которым перевозчики не планируют обновлять свои автопарки, те же, что и с запчастями, — их высокая цена и дефицит, объяснила «Парламентской газете» глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «В текущих экономических реалиях без господдержки высок риск значительного ухудшения технического состояния автомобилей такси в ближайшие два-три года», — сказала она.

В последние годы отрасль бурно росла, поэтому пока парк такси в России — молодой: девяносто процентов машин — не старше пяти лет. В 2023 году внимание перевозчиков будет больше нацелено на отечественное автопроизводство, например, на продукцию «Москвича», добавила эксперт.


Внимание — местному

В компании «Яндекс», владеющей крупнейшей службой заказа такси в стране, «Парламентской газете» подтвердили сложности с обновлением авто. Проблемы, отметили там, начались еще в пандемию, а в прошлом году усугубились из-за ухода из России крупных автопроизводителей. «Наиболее остро дефицит ощущается в эконом-сегменте, где нужны недорогие, но надежные и ремонтопригодные модели», — сообщили в пресс-службе агрегатора. Там добавили, что ведут переговоры со всеми поставщиками автомобилей, чтобы обеспечить таксопаркам приемлемые условия для закупки и обслуживания машин. Авто приобретаются в том числе в лизинг.

Обратить внимание бизнесменов на отечественный автопром решили в Совете Федерации. Там, передал ТАСС, разработали законопроект об обязательном уровне локализации деталей такси, который установит кабмин, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Автор инициативы, глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов, считает, что при введении требований по локализации к машинам легкового такси только в Москве будет сформирован значительный рынок сбыта для российских автопроизводителей со стабильным спросом — не менее 100-200 тысяч автомобилей ежегодно.

Столичный парк такси — самый большой в стране, он превышает 150 тысяч машин, в то время как в 2021 году по всей России, по данным аналитического центра при Правительстве, насчитывалось более 400 тысяч автомобилей такси. Перевозчики и сами не против посмотреть на новые российские авто, но уже сейчас просят не устанавливать слишком жестких рамок, ведь помимо крупных таксопарков в Москве, а тем более в регионах, есть и частники, которые работают на себя. «Если бизнес не будет иметь альтернативных вариантов или господдержки, то может просто не выжить в таких условиях», — отметила Ирина Зарипова.

Сколько будут стоить поездки

Таксопарки — не муниципальные предприятия, а коммерческие структуры, и при необходимости они могут воспользоваться федеральными и региональными мерами господдержки, напомнил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. «Емкость рынкa сейчaс достaточнa, спрос есть, ситуaция вполне рaбочaя, — сказал он «Парламентской газете». — Нельзя скaзaть, что отрaсль сейчaс лихорaдит тaк же, кaк в пaндемию. Ситуaция с зaпчaстями тоже должнa выровняться».

В сентябре вступит в силу новый закон о такси, по которому, в частности, за жизнь и здоровье пассажира во время поездки будет отвечать не только конкретный водитель, но и таксопарк, и агрегатор, передавший заказ. То есть об обеспечении безопасности нужно будет думать на всех этапах — чтобы потом не платить компенсацию. В «Яндексе» нашему изданию рассказали, что уже работают над этим: в поездках используется технология мониторинга скорости и маневренности, которая замечает у водителя превышения, резкие торможения, ускорения и повороты. Компания сейчас добровольно страхует поездки на случай ДТП, а вскоре оформление страховки станет обязательным для всех.

Увеличение затрат на страхование и высокая стоимость новых авто и запчастей приведут к росту цен на поездки, спрогнозировали в Общественном совете по развитию такси. Он, скорее всего, не будет резким, но в течение года перевозки могут подорожать на 10-20 процентов, считает Ирина Зарипова. Отрасль, по ее словам, очень чувствительна к тарифообразованию: при любом дисбалансе уходят либо клиенты, либо водители. И то и другое — плохо, поэтому таксопарки будут стремиться сохранить штат и ориентироваться на происходящие изменения.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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