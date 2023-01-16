. Чего ждать знакам зодиака в ближайшие недели ?

Астрологический прогноз на конец января 2023 года.Звезды рекомендуют первую половину января посвятить себе. Отдых станет залогом продуктивности на весь год, а расслабленность поможет восстановить силы. Желание покорить все вершины отложите до второй половины месяца.Перемены на личном фронте Тельца ждут с двадцатых чисел января. Возвышенный настрой вы пронесете на протяжении месяца. Знакомства могут оказаться судьбоносными, а в денежной сфере появятся новые возможности.Вас ожидают изменения в рабочей сфере. Появится множество вариантов для реализации и превращения нового проекта в хорошо оплачиваемый финансовый итог трудовой деятельности. Не рвитесь в бой раньше середины января.Все праздничные дни Раки проведут без суеты. Это благоприятный период, чтобы заняться сменой имиджа, тем более что с середины месяца вас ждет череда романтических встреч. В финансовых вопросах ожидается стабильность.Природный шарм откроет для вас множество перспектив. Окружающие, подпадая под ваши чары, будут сами проявлять инициативу в выгодных для вас предложениях. Работа принесет удовлетворение и одобрение большинства.Готовым в любой момент прийти на помощь Девам звезды рекомендуют подумать о себе. В начале месяца стоит отгородиться от суеты, а потом уж начинать выходить в свет. Самое важное — все делать в собственное удовольствие.Ваш доброжелательный тон и умиротворяющий настрой помогут угомонить страстные умы. В личных отношениях свободным Весам звезды обещают встречу с надежными людьми. В конце месяца рекомендуется позаботиться о здоровье.Чем больше вы окружите себя ранее неисследованным, тем успешнее сложится месяц. Не бойтесь пробовать новое. Январь будет посвящен саморазвитию. Вам захочется открываться миру и получать обратную связь.Стрельцы в январе будут заняты расширением финансовых возможностей. Звезды обещают помочь с полезными знакомствами. Пик активности придется на середину месяца. Рекомендация — не забывать о чувствах окружающих.В первой половине месяца звезды советуют не бросаться с головой в дела, а составить план с несколькими возможными вариантами развития событий. Объединяйтесь с единомышленниками, взаимная поддержка будет кстати.Январь украсит жизнь каждого Водолея. Планета любви вихрем пронесется по вашему знаку. Расцветет все, что связано с прекрасным. Ваш интеллект никуда не денется, но настало время вывести на первый план чувственность.Начало января Рыбы встретят в обнимку с самыми дорогими людьми. Но месяц пробудит амбиции даже в самых скромных представителях знака. Оставайтесь в контакте со своим тонким миром, достигайте целей мирным путем.