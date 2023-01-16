. ЧП: Отец зарезал малыша сына из-за развода

Мужчина убил двухлетнего сына из-за ревности. Минувший день день полон трагических новостей. В Ленинградской области 24-летний отец напал на беззащитного маленького сына с ножом во время… катания на санках. Горе-отец нанес двухлетнему ребенка четыре ножевых ранений, а потом, осознавав содеянное, вызвал скорую. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть малыша… На допросе изверг признался, что на столь страшное преступление решился из-за развода. Мать мальчика в это время находилась в Санкт-Петербурге. На этом плохие новости не заканчиваются. Сегодня в подмосковном поселке Мирный под окнами жилого дома обнаружено тело 25-летней женщины, рядом с ней находился… двухмесячный ребенок. Сейчас по поводу произошедшего ведется следствия. Глава семейства не может дать показания из-за нестабильного морального состояния…