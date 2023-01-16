. Что изменится в здравоохранении в 2023 году ?

Планируется кардинальные изменения в здравоохранении. 2023 год россиян ждет ряд положительных изменений в сфере здравоохранения. Например, по всей стране увеличится сумма выплат по больничному листу, а в Москве отремонтируют все поликлиники. С 2023 года всех новорожденных детей в России будут обследовать по ОМС на 36 заболеваний, в том числе на спинальную мышечную атрофию, наследственные болезни обмена веществ, иммунодефициты. До этого года младенцев обследовали только на пять заболеваний: адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз. Неонаталый скрининг — это молекулярно-генетическое исследование, позволяющее выявлять генетический дефект на раннем этапе и провести превентивное лечение. Таким образом планируется ежегодно выявлять 2,5-3 тысячи больных детей. С 1 января максимальная сумма выплат по больничному листу составит 2736, 99 рубля в день — за 31 день это 84 846,69 рубля. Такой уровень выплат доступен для сотрудников, рабочий стаж которых составляет более восьми лет. Можно получить 100 процентов зарплаты в пределах указанного максимума. В остальном методика расчета выплат остается прежней (трудовой стаж работника и его доход за два предыдущих года). Так, 80 процентов среднего заработка получат сотрудники, отработавшие от пяти до восьми лет (максимум 66 564 рубля). Если человек работает менее пяти лет, он получит 60 процентов от заработка, но не более 49 923 рублей. Кроме этого, с 2023 года больничный могут получить те, кто работает по договорам ГПХ. Однако, чтобы получить выплату, необходимо, чтобы сумма страховых взносов за 2022 год была не менее 4833 рублей. С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он покажет, можно ли будет распространить закон на все регионы России. Онлайн нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологические, радиофармацевтические препараты, спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, медикаменты с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и лекарства, изготовленные аптеками. До конца 2023 года в Москве завершится реконструкция 200 поликлиник. После капитального ремонта здания будут оснащены медицинским оборудованием. В филиалах появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Каждое головное здание поликлиники оснастят аппаратами МРТ, КТ, денситометрами (аппаратами для исследования костной ткани), аппаратами УЗИ экспертного класса и оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца. Кабинеты приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Появятся уютные комнаты для отдыха. С этого года дети-инвалиды (ограничения по тяжести заболевания второй или третьей категории) смогут лежать в стационаре вместе с близкими родственниками или законными представителями бесплатно. Например, ребенок не способен сам передвигаться, общаться или обслуживать себя, или может это делать с регулярной частичной помощью других людей. Такие изменения были приняты в связи с тем, что некоторым детям-инвалидам необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы находиться рядом. Дети-инвалиды, их родители или сопровождающие смогут летать бесплатно на самолетах до места лечения. Перелет предоставят, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров. Бесплатный перелет касается детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе.