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Даня Милохин - беспредельщик

Даня Милохин - беспредельщик
Подруга тиктокира Дани Милохина рассказала, что он делает, что хочет. Недавно блогер угодил в скандал, заявив, что покидает шоу и уезжает за границу. Тиктокер тем самым подставил организаторов, продюсеров, наставников и коллегу Евгению Медведеву, с которой танцевал в паре. Кумир молодежи ушел из популярного шоу «Ледниковый период» в разгар сезона. Он заявил, что принял такое решение, так как чувствовал себя усталым.  При этом Милохину было наплевать на то, что тем самым он подставляет партнершу Евгению Медведеву и наставника Илью Авербуха, которые вкладывали в его обучение танцам на льду много сил и времени. Также Даня сообщил, что уезжает за границу. Сейчас тиктокер живет в США и продолжает снимать развлекательные видео. Подруга Милохина Дина Саева рассказала, что сразу после ухода из шоу, он некоторое время жил в ее квартире в Дубае. А что касается, безответственного поступка, то блогерша объяснила такое поведение характером Дани. «Я у него спросила, почему он улетел. И он сказал: «Есть такая вещь, когда прет или не прет. И вот, когда мне не прет, я не хочу этим заниматься». Он свободный человек и у него есть на это право. Я даже не стала его осуждать, допрашивать. Если он решил, значит ему так комфортно» — сказала она в интервью Надежде Стрелец.
«Это Даня Милохин, он по жизни такой. У него есть какая-то легкость к этой жизни, в некотором плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить делать то, что он не хочет. Если он чувствует какой-то напряг, то может взять и отказаться», сказала Дина Саева. В итоге Милохину нашли замену в лице актера из Петербурга Федора Федотова, который ранее участвовал в ледовом шоу в паре с фигуристкой Татьяной Волосожар. Известно, что Медведева была разочарована и отписалась от Дани в соцсетях. «Женя явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком, потому что это было достаточно внезапно. Переживает, да, но уже рвется в бой и хочет продолжать кататься в проекте», — прокомментировал тогда продюсер проекта Илья Авербух. Свое недовольство по поводу ухода Милохина выразила и 75-летняя член жюри телешоу Татьяна Тарасова. «Даня считает, что так можно поступать: бросать всё на полпути. Мы же привыкли бегать до конца. Нас так гоняли с детства — бегать нужно до конца. А он принял такое решение. Я не думаю о его возвращении на проект», — заверила председатель судейской коллегии телепроекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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