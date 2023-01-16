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Депутат Кизеев рассказал, как привлекают молодежь в науку

Депутат Кизеев рассказал, как привлекают молодежь в науку

Развитие науки должно начинаться не только, когда есть профессиональное образование, но и до этого момента. Об этом заявил кандидат медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев в пресс-центре «Парламентской газеты» 16 января.

Поэтому очень важно привлекать в науку молодежь. Так, в России открываются Кванториумы, работает «Сириус», рассказал депутат.

«Когда действительно стоит задача найти талантливую молодежь, подчерпнуть те особенности и увлечения, которые есть, и дать возможность дальше их развивать», — отметил Михаил Кизеев. В школах создаются профильные классы, добавил парламентарий.

«Очень приятно, что высшее образование входит в школы, создавая профильные классы уже на этапе обучения ребят, ориентирует их не только по профильным направлениям. У нас наука становится увлекательной», — добавил депутат.

Михаил Кизеев рассказал, что в Ивановской области создают кампус на 2500 тысяч человек. Работать на площадке смогут шесть университетов и два научно-исследовательских института.

«Это тоже вопрос создания современной комфортной образовательной и научной среды, где есть все: и площадки для обучения, и площадки для развития научных интересов, и хорошая библиотека, и зона отдыха. Эти моменты важны, чтобы выработать внутреннюю мотивацию. Ведь создаются условия для открытия внутренних резервов и талантов у нашей молодежи», — подчеркнул Кизеев.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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