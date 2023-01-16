. До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17 января

В Иркутской области 17 января синоптики прогнозируют до -14 градусов, при облачной погоде 19…-24. Ночью столбик термометра опустится до -21 градуса, при прояснении -26…-31, местами в северных районах -39…-44 градуса. Утром и днём местами в западных, центральных, северо-западных районах ожидаются порывы ветра 15-19 метров в секунду, снег, метели, на дорогах снежный накат. В Катангском районе ночью -52…57 градусов, местами до -47, днем -36…-41 градуса, местами до -51.

В Иркутске переменная облачность, ночью слабый, днём небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью -19…-21 градус, днём -10…-12 градусов.