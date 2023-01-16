. Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на российской трассе

В Ставрополье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, еще шестеро пострадали

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополя.

Авария произошла на 307 километре трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь. Водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать Daewoo Nexia и зацепил ее, из-за чего обе машины выехали на встречную полосу и столкнулись с пассажирским микроавтобусом.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир ВАЗ-2114. Водителя Nexia и пятерых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

«Установлено, что микроавтобус выполнял рейс "Краснодар — Ставрополь", в салоне находились шесть пассажиров. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении инспекции.

Ранее массовая авария с тремя погибшими на трассе М5 Уфа — Челябинск в Башкирии попала на видео. На появившемся видеоролике видно, как «Газель» на скорости врезается в стоящие впереди фуры. От удара авто переворачивается. Машина, следующая за ним, вылетает с трассы.