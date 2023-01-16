. Евгения Лоза потеряла любимого мужчину

Актриса Евгения Лоза поделилась печальной новостью. Артистка рассказала в соцсетях, что переживает трудное время. Как оказалось, скончался ее отец Федор Николаевич. Евгения обнаружила отца и сама вызвала экстренные службы. Федору Николаевичу было 69 лет. Позже она поведала о своем горе и опубликовала в личном блоге фото с родителем, оставив трогательное послание. «Лети, моя первая и главная любовь! Как бы не было больно тебя отпускать, я верю, что мрак последних месяцев станет для тебя светом, а ты — моим ангелом!» — написала 38-летняя артистка.Поклонники поддержали звезду сериала «На качелях судьбы». «Женя, прими мои самые искренние соболезнования!»; «Никакие слова утешения не могут притупить боль утраты, знаю и понимаю, как никто другой. Крепитесь»; «Сопереживаю вам, в такие моменты невозможно подобрать утешающих слов. Сил вам и вашей семье», — обратились фолловеры. Актриса редко делилась подробностями о семье, но об отце всегда отзывалась восторженно. «Всю жизнь под твоей защитой! Люблю тебя, папуля», — говорила о нем Евгения.