. Фотограф из Германии делает потрясающие снимки котиков, показывая, сколько разных «я» может в них прятаться
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Фотограф из Германии делает потрясающие снимки котиков, показывая, сколько разных «я» может в них прятаться

Фотограф из Германии делает потрясающие снимки котиков, показывая, сколько разных «я» может в них прятаться

Фотографы — люди с уникальными способностями. Ведь они часто умудряются подловить тот самый нужный момент, который не замечают другие, и запечатлеть его. Но если даже с людьми фотосъёмки не всегда проходят гладко, то что тут говорить о животных. Здесь нужен особый подход к процессу работы, и фотограф из Германии по имени Нильс Якоби овладел им на все сто.

Нильс Якоби делает снимки исключительно котиков, мастерски подлавливая самые комичные моменты их поведения. В результате он показывает через свои кадры все типы личностей, которые спрятаны в этих пушистых созданиях.

Так выглядит пик раздражения

Нильс Якоби занимается фотографией с 2011 года, и за это время он успел попробовать поснимать кого угодно и что угодно. Но, заметив, что его кадры с котами пользуются особой популярностью, фотограф решил, что теперь они будут его постоянными модельками. Так Нильс стал известным «котографом».

Н-невозмутимость

Особенно фотографа в этих лохматых созданиях привлекает их безграничная любознательность и независимость. Ведь какого кота будет волновать, что какой-то человек говорит ему слезть со стола?!

Шок и недоумение

Немного гимнастики языка

Секретный приёмчик, как успокоить котейку за минуту

А ну-ка иди сюда!

Презрение? Вы о чём?

Нередко подписчики пишут фотографу, что ему здоровски удаётся раскрыть всю кошачью личность и показать хвостатых с новой для них стороны.

Пушистая бестия

В смысле у котов нет эмоций?

Довольная морда

Извините, как к вам лучше обращаться? Царь, мой повелитель или господин?

Я тут покайфую немного, а остальное пусть подождёт

Фотосъёмки животных непросты тем, что каждый из них непредсказуем своим поведением. Если один кот будет тихонько сидеть в центре, то другой не станет тратить время впустую и начнёт свою операцию под лозунгом «надо где-то напакостничать да побыстрее». Но от этого работа «котографа» Нильса Якоби становится в разы интереснее и увлекательнее, несмотря на то, что в ней всё ещё остаются свои трудности.

Вы думали меня остановить картонными стенками?

Вот это дааа!

Что тут вообще происходит?

# Интересное
По материалам: twizz

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