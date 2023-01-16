. Годовщина конституционной реформы: депутаты новой волны напомнили о важности принятых поправок

В социальных сетях депутаты новой волны от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия — за правду" напомнили о годовщине начала конституционной реформы. Парламентарии отметили, что реформа была в первую очередь направлена на выполнение функций социальной защиты граждан.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что поправки к Конституции способствовали формированию в России системы широкой социальной защиты граждан.

"В стране по инициативе президента создана система социальной поддержки семей с детьми. Государство оказывает адресную поддержку наиболее уязвимым группам граждан. Ежегодно пенсии и пособия увеличиваются темпами выше инфляции", — сказал Алтухов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подчеркнул, что поправки стали мощным импульсом к укреплению самосознания граждан России.

"Была подчеркнута историческая преемственность Российской Федерации с исторической Русью, Советским Союзом. Все традиции, лучшее из каждой эпохи и времени, формировало и формирует наше общество и выделяет нас среди прочих стран. Мы зафиксировали важность защиты исторической памяти и подвигов наших предков", — сказал парламентарий.

Мнение коллег разделяет и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Депутат отметила, что одобренные в 2020 году поправки к Конституции отвечают современным задачам развития России и закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ведет активную законотворческую работу, опираясь на обновленную Конституцию.

"В развитие этих поправок мы принимаем новые и новые законы. Это позволяет сохранить суверенитет нашей страны и традиционные ценности", — сказала она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко отметила, что многие законопроекты, в которых она выступила соавтором, продиктованы новыми положениями Конституции. "Горжусь тем, что получилось закрепить на таком высоком уровне поддержку добровольцев, роль НКО и еще раз подчеркнуть важность защиты исторической памяти", — пояснила Занко.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич подчеркнул, что при внесении изменений в основной закон страны прежде всего было уделено внимание вопросам семейной политики.

"Поправка о детях как приоритете государственной политики зафиксировала в политико-правовом фундаменте страны основы многолетней социальной и демографической политики Президента Владимира Путина, направленной на сбережение народа и создание условий для раскрытия человеческого потенциала молодого поколения россиян", — заявил депутат.

Кастюкевич напомнил, что за менее чем три года, прошедших с принятия поправок, в России появились ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. А с 1 января 2023 года в России появилось единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.