. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Чтобы не упустить благоприятный момент и добиться успеха во всех начинаниях, важно знать, чему благоволят звезды на этой неделе. Рекомендации эксперта помогут провести эти семь дней более продуктивно.

Портал «megagoroskop» поделился с нами информацией о том, каким будет период с 16 по 22 января по мнению самого известного астролога современности в России и СНГ — Павла Глобы. Эксперты сайта dailyhoro.ru дополнили данную информацию своим мнение и рекомендациями.

Овен

Гороскоп обещает плодотворный период для работы, однако не стоит ждать, что удача сама пойдет в Овнам в руки. Им нужно проявлять активность, предлагать новые идеи, внимательно следить за развитием событий. В таком случае успех точно не обойдет их стороной. Также важно помнить о том, что очень опасны сомнения, особенно в такие благоприятные периоды как неделя с 16 по 22 января. Астрологи советуют избегать бездействия во всех сферах — как в делах и работе, так и в любви. Пустив все на самотек, Овны рискуют упустить удачу.

Телец

Тельцам стоит в эти семь дней помнить о четырех главных секретах счастья. Их нужно повторять как мантру. Астрологи рекомендуют людям данного Знака Зодиака придерживаться избранной ранее линии поведения и не менять планы в соответствии с желаниями других людей. Поддавшись на уговоры и передвинув важное дело на другой день, Тельцы рискуют встретить на пути проблемы. В сложных ситуациях можно смело руководствоваться шестым чувством — если советы окружающих расходятся с подсказками интуиции, не стоит принимать чужие слова всерьез.

Близнецы

Излишняя эмоциональность может спровоцировать серьезные проблемы как в любовной, так и в деловой сфере. Близнецам нельзя позволять эмоциям, особенно отрицательным, брать верх над разумом — иначе вместо того, чтобы заниматься самореализацией, им придется решать проблемы, спровоцированные своей несдержанностью. Возможно, что начало недели будет весьма сложным. Семь простых правил помогут не сдаться в такой период. С 18 числа начнется один из самых лучших периодов в году для Близнецов. Меркурий перестанет быть ретроградным.

Рак

У Раков из-за энергетической перестройки может начать все валиться из рук. Если они начнут следовать четырем полезным советам, то смогут остаться в строю и сохранить продуктивность. С другой стороны, перестройка пойдет им на пользу. Действуя по стандартному и привычному образцу, Раки могут утратить шансы на успех. Нужно добавить творческий подход во все, что они делают. Астрологи рекомендуют придерживаться этого правила и в работе, и в любви: начальство оценит нестандартный подходи новые идеи. Чувства второй половинки вспыхнут ярче, если совершить впечатляющий поступок.

Лев

Астрологи предупреждают о том, что незавершенные дела на этой неделе могут стать для Львов существенным препятствием на пути к цели в будущем. Поэтому не стоит приступать к новым проектам, пока старые не доведены до логического завершения. Прилив энергии и наличие мотивации на этой неделе помогут Львам разобраться со всеми проблемами и стать успешнее. Во многих ситуациях отличным помощником для людей этого Знака Зодиака станет интуиция. Не помешает усилить ее при помощи пяти эффективных упражнений. Самыми насыщенными днями могут стать среда и воскресенье.

Дева

Девам астрологи настоятельно советуют научиться понимать знаки судьбы. Дело в том, что с 16 по 22 января Вселенная будет помогать им, но сделать это напрямую она не сможет. Если Девы позволят себе пойти на небольшой риск, то достигнут любых поставленных целей в любви, делах и работе. Им нужно избавиться от страха неудачи, а также браться за самые ответственные поручения — всё обязательно получится. Если полагаться лишь на одну судьбу и ждать благоприятного стечения обстоятельств, то Девы просто напрасно потеряют время.

Весы

Астролог рекомендует Весам проанализировать свои прошлые ошибки. Это поможет им понять, куда они хотят двигаться дальше. Самоанализ будет отличным способом исправить ошибки. Не нужно бояться расставаться с тем, что сдерживает развитие, будь это изрядно надоевшая работа или не приносящие позитива отношения. В эти семь дней астрологи советуют посвятить больше времени себе, восстановить силы и при необходимости сменить направление движения — это обязательно изменит жизнь Весов к лучшему. Мощные обряды на исполнение желания еще сильнее повысят шансы на успех.

Скорпион

Скорпионам нужно перестать совершать поступки, блокирующие энергетику. На этой неделе им потребуется много сил на то, чтобы стать успешнее, но любые усилия с высокой вероятностью окупятся. Людям данного Водного Знака следует избегать опрометчивых поступков — они не просто пошатнут их текущее положение, но и сведут на нет все положительные последствия прошлых достижений. Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний. Бросая слова на ветер, Скорпионы могут накликать на себя беду. Ответственное отношение к работе приведет к карьерным успехам.

Стрелец

Ночные светила сулят Стрельцам благоприятные перемены во всех жизненных сферах, но только в том случае, если представители этого Знака окажутся готовыми впустить их в свою жизнь. Астрологи советуют не бояться нового — все, что произойдет на этой неделе, положительно скажется как на работе, так и на амурной сфере. Для наискорейшего достижения счастье полезно будет начать следовать пяти духовным законам. Еще это прекрасно время для изучения чего-то нового, для получения новых навыков, поездок и смены обстановки.

Козерог

У Козерогов в начале недели могут встретиться на пути некоторые проблемы и трудности. Пять простых жестов помогут оградиться от любых бед. На этой неделе представителей данного Огненного Знака ожидает немало новых задач и неурядиц — дома и на работе. Астрологи отмечают, что сдаваться нельзя. Столкнувшись с трудностями, лучше оставаться оптимистами. Умение находить нестандартный выход из сложных ситуаций поможет Козерогам преодолеть любую проблему. Также люди этого Знака всегда могут обратиться к близким людям за помощью — они дадут мудрый совет.

Водолей

У Водолеев на этой неделе возможно появление проблемных ситуаций. Они смогут найти из них выход, причем довольно быстро. Для этого, возможно, придется приостановить погоню за прибылью и уделить больше внимания близким людям. Родственники, вторая половинка и друзья за это окажут поддержку Водолеям. Постоянная занятость может привести к моральному истощению, и привычные дела будут даваться куда сложнее, чем обычно. Желательно сосредоточиться на наиболее важной задаче, а освободившееся время посвятить общению с семьей — это придаст Водолеям сил и поднимет настроение.

Рыбы

Астрологи предостерегают Рыб от пассивности и бездействия: если они начнут плыть по течению, то рискуют не заметить новых возможностей. Инициатива и активность помогут укрепить свое карьерное положение и увеличить материальный доход. Эти же качества поспособствуют и сохранению гармонии в романтических отношениях. Для повышения вероятности появления удачи на жизненном пути астрологи советуют Рыбам использовать магические свойства золота. Нужно чаще носить украшения из данного металла.