Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей
Комиксы — спасательный круг для многих мамочек, которые пытаются себя хоть как-то развлечь в непростые декретные будни. Они же оказались спасением и для художницы Екатерины из Москвы. Ещё в 2018 году Катя хотела создать небольшой блог-дневник, в котором показывала бы свою жизнь с первенцем с помощью комиксов. Но только спустя 3 года после появления ещё одного ребёнка в семье девушка всё-таки решилась осуществить задуманное.
По сей день на страничке Кати периодически появляются смешные зарисовки, герои которых — сама художница, муж и двое детей. Сегодня мы покажем вам работы этой весёлой семейки, которые точно поднимут вам настроение!
Семейка Нозиков
Катя по профессии дизайнер-средовик, но после окончания университета она не окунулась с головой в свою специальность и какое-то время работала с фотографиями. Но декрет расставил всё по своим местам и заставил Катю снова вспомнить о художественном деле.
Пожелания Дедушке Морозу
День vs ночь
«Отсыпьте мне видеть маленько…»
Мы уверены, что подобная ситуация откликнется многим. Ведь зрение — штука, которую очень легко потерять в наш век технологий. Поэтому берегите своё здоровье и не забывайте, что очки в магазине тоже не бесплатные!
Добытчик в семье
Послеродовые приветики
Беспокойная мамочка
Что такое брак
Инстамать vs мать в реальной жизни
Спасибо за помощь, муж!
Халк снова в деле
Этой зарисовке художница дала название: «Что если бы супергерой стал нянькой?»
Время пролетает незаметно
От них не спрятаться
Вызывайте скорую, маме плохо
Дети в совсем маленьком возрасте особенно открыты ко всему новому и всегда готовы завести любого домашнего питомца, будь он слоном или питоном. Поэтому стоит быть осторожным, когда вы начинаете знакомить их с природным миром!
Есть два типа беременных
У каждого свои любимые игрушки
Клуб очумелых ручек ещё никто не отменял!