. Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей

Комиксы — спасательный круг для многих мамочек, которые пытаются себя хоть как-то развлечь в непростые декретные будни. Они же оказались спасением и для художницы Екатерины из Москвы. Ещё в 2018 году Катя хотела создать небольшой блог-дневник, в котором показывала бы свою жизнь с первенцем с помощью комиксов. Но только спустя 3 года после появления ещё одного ребёнка в семье девушка всё-таки решилась осуществить задуманное.

По сей день на страничке Кати периодически появляются смешные зарисовки, герои которых — сама художница, муж и двое детей. Сегодня мы покажем вам работы этой весёлой семейки, которые точно поднимут вам настроение!

Семейка Нозиков

Катя по профессии дизайнер-средовик, но после окончания университета она не окунулась с головой в свою специальность и какое-то время работала с фотографиями. Но декрет расставил всё по своим местам и заставил Катю снова вспомнить о художественном деле.

Пожелания Дедушке Морозу

День vs ночь

«Отсыпьте мне видеть маленько…»

Мы уверены, что подобная ситуация откликнется многим. Ведь зрение — штука, которую очень легко потерять в наш век технологий. Поэтому берегите своё здоровье и не забывайте, что очки в магазине тоже не бесплатные!

Добытчик в семье

Послеродовые приветики

Беспокойная мамочка

Что такое брак

Инстамать vs мать в реальной жизни

Спасибо за помощь, муж!

Халк снова в деле

Этой зарисовке художница дала название: «Что если бы супергерой стал нянькой?»

Время пролетает незаметно

От них не спрятаться

Вызывайте скорую, маме плохо

Дети в совсем маленьком возрасте особенно открыты ко всему новому и всегда готовы завести любого домашнего питомца, будь он слоном или питоном. Поэтому стоит быть осторожным, когда вы начинаете знакомить их с природным миром!

Есть два типа беременных

У каждого свои любимые игрушки

Клуб очумелых ручек ещё никто не отменял!