. Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей

Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей

Художница показывает через комиксы нюансы личной жизни двух московских дизайнеров на удалёнке с пачкой детей

Комиксы — спасательный круг для многих мамочек, которые пытаются себя хоть как-то развлечь в непростые декретные будни. Они же оказались спасением и для художницы Екатерины из Москвы. Ещё в 2018 году Катя хотела создать небольшой блог-дневник, в котором показывала бы свою жизнь с первенцем с помощью комиксов. Но только спустя 3 года после появления ещё одного ребёнка в семье девушка всё-таки решилась осуществить задуманное.

По сей день на страничке Кати периодически появляются смешные зарисовки, герои которых — сама художница, муж и двое детей. Сегодня мы покажем вам работы этой весёлой семейки, которые точно поднимут вам настроение!

Семейка Нозиков

Катя по профессии дизайнер-средовик, но после окончания университета она не окунулась с головой в свою специальность и какое-то время работала с фотографиями. Но декрет расставил всё по своим местам и заставил Катю снова вспомнить о художественном деле.

Пожелания Дедушке Морозу

День vs ночь

«Отсыпьте мне видеть маленько…»

Мы уверены, что подобная ситуация откликнется многим. Ведь зрение — штука, которую очень легко потерять в наш век технологий. Поэтому берегите своё здоровье и не забывайте, что очки в магазине тоже не бесплатные!

Добытчик в семье

Послеродовые приветики

Беспокойная мамочка

Что такое брак

Инстамать vs мать в реальной жизни

Спасибо за помощь, муж!

Халк снова в деле

Этой зарисовке художница дала название: «Что если бы супергерой стал нянькой?»

Время пролетает незаметно

От них не спрятаться

Вызывайте скорую, маме плохо

Дети в совсем маленьком возрасте особенно открыты ко всему новому и всегда готовы завести любого домашнего питомца, будь он слоном или питоном. Поэтому стоит быть осторожным, когда вы начинаете знакомить их с природным миром!

Есть два типа беременных

У каждого свои любимые игрушки

Клуб очумелых ручек ещё никто не отменял!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому оно достанется
Многомиллионное наследство Инны Чуриковой: что в него входит и кому
Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы
Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы
Харпеджи - необычный музыкальный инструмент, который помещает в себе целый оркестр
Харпеджи - необычный музыкальный инструмент, который помещает в себе
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club
Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club
Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее
Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и
Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
Актер Шон Эшмор хотел бы вернуться к франшизе Quantum Break
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
В Братске выпавшей из автобуса пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей компенсации
В Братске выпавшей из автобуса пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей
За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и укрепят иммунитет
Напитки, которые помогут быстрее вылечиться от зимних простуд и
В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов
В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов

Топ на сегодня

В России подорожали телевизоры
В России подорожали телевизоры
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике

Еще по теме

«Маша, блин!» Забавный комикс о жизни двух влюбленных от московской художницы
18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал
19 комиксов от мамы-художницы, которые расскажут про смешные и до боли знакомые тонкости родительства
17 комиксов московской художницы, которые покажут, как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора