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Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы

Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходыГалич рассказала, что тратит более 1,5 миллионов рублей в месяц на команду и бытовые нужды

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, сколько денег тратит в месяц на команду и бытовые нужды. Свои ежемесячные расходы она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ежемесячный зарплатных фонд у меня не маленький — много больше миллиона рублей в месяц, включая стилиста, пиарщика, помощника и водителя. На домашние дела (няни, химчистка, клининг и так далее) тратится в месяц более 500 тысяч рублей», — написала блогерша.

Еще одной статьей расходов Галич назвала проектную заработную плату для части сотрудников. «Здесь расходы всегда разные», — пояснила она. Кроме того, в команде блогерши, по ее словам, есть сотрудники, которые получают процент от сделок.

Ранее Галич предупредила об интернет-мошенниках, вымогающих деньги под ее именем. Телеведущая сообщила, что злоумышленники вступают в переписку с ее знакомыми и просят у них прислать деньги.

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По материалам: lenta.ru

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