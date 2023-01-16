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Ида Галич рассказала, сколько она тратит в месяц

Ида Галич рассказала, сколько она тратит в месяц
Ведущая Ида Галич призналась, сколько и куда тратит денег. В минувшем году Ида Галич ворвалась в плеяду самых высокооплачиваемых и востребованных российских телеведущих, что позволило ей делать себе баснословно дорогие подарки и закрыть ипотеку за загородный дом, которую она брала, еще будучи в браке. Однако и сейчас знаменитость вынуждена много работать, чтобы поддерживать соответствующий уровень жизни, а также выплачивать гонорары огромному штату помощников. Галич рассказала, что тратит ежемесячно более миллиона рублей только на зарплаты сотрудникам, которых у нее достаточно много. Блогерша отметила, что ей на регулярной основе требуются услуги личного стилиста, пиарщика, водителя и помощника. Также она задействует людей для различных проектов, а еще у нее есть обслуживающий персонал, который помогает следить за домом и за ее сыном Леоном.
«Ежемесячный зарплатный фонд у меня немаленький – много больше миллиона рублей в месяц, включая стилиста, пиарщика, помощника и водителя. На домашние дела (няни, химчистка, клининг и т.д.) тратится в месяц более 500 тысяч рублей. Далее идет проектная заработная плата. Часть людей получает з/п под проект. Здесь сумма всегда разная. Также есть сотрудники, которые получают процент от сделок. А вы спрашиваете, почему это мадам Галич так много работает? На зарплаты», — пошутила телеведущая. А вот в личной жизни Галич не может похвастаться такими же успехами. В прошлом году Ида пробовала закрутить роман со Стасом Круглицким: влюбленные встречались около полугода, однако быстро расстались, потому что телеведущая разочаровалась в своем спутнике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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