. Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
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Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию

Иран ограничит поставки дешевой нефти в СириюWSJ: Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска

Иран принял решение ограничить поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, пишет газета Wall Street Journal.

Кроме того, Тегеран потребовал предоплаты за энергоресурс и отказался поставлять его в кредит.

Источники издания отмечают, что решение было принято на фоне наступления пика зимнего спроса. Цена на нефть повысилась до рыночной ставки — более 70 долларов за баррель.

Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамид Хоссейни, комментируя ситуацию, заявил, что Иран находится под давлением, поэтому причины продавать Сирии дешевую нефть отсутствуют.

Ранее стало известно, что в январе российская нефть сорта Urals в рублях подешевела до минимума с ноября 2020 года. Средняя цена на топливо упала до 3233 рублей за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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