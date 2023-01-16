. Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в мороз
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Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в мороз

Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в мороз

Врачи кабинета экстренной стоматологии Ивано-Матренинской детской клинической больницы оказали помощь 10-летнему мальчику, прилипшему языком к столбу. Родители привезли ребенка в больницу 14 января. На улице в тот день было -25 градусов, сообщает пресс-служба больницы.

«Я лет в пять смотрел мультики, и там языком прилипали к столбу, а сейчас вспомнил и подумал, что это на самом деле неправда, вот и решил попробовать на себе. А прилип по-настоящему и еле-еле отодрал себя, даже пальцем отковыривал, шел домой, а вся дорога была в крови», — рассказал пациент с разрешения родителей.

«Мы были за городом, когда увидели много крови в раковине, сначала подумали, что сын губы разбил. Оказалось, что он прилип к обычному железобетонному высоковольтному столбу. Мы пока ехали пока в больницу, вспоминали, случалось ли с нами такое в детстве. Мы с мамой ходили в одну группу в детском саду, и я вспомнил, что тоже попробовал кончиком языка лизнуть перила на горке и прилип, но не сильно, оторвал без особых проблем», — пояснил папа мальчика.

Доктор прописал пациенту мороженое. Оно необходимо не только для того, чтобы поднять ребенку настроение, но и для снятия отека, которым обычно сопровождаются травмы. Мальчик вспомнил, что уже приезжал в экстренную стоматологию Ивано-Матренинской больницы несколько лет назад, когда ходил в садик – тогда лучший друг стукнул его по лбу сосулькой так, что пришлось накладывать швы.

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По материалам: irk

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