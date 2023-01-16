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Иркутский драмтеатр поставит музыкальный спектакль по роману Ильфа и Петрова «12 стульев»

Иркутский драмтеатр поставит музыкальный спектакль по роману Ильфа и Петрова «12 стульев»

В Иркутском драматическом театре имени Олхопкова рассказали о планах на 2023 год. Весной в театре начнется работа над новым музыкальным спектаклем по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Для воплощения приключений Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова пригласили режиссера, художественного руководителя Московского драматического театра «АпАРТе» Андрея Любимова. Этой премьерой охлопковцы планируют завершить сезон, сообщается на странице театра «ВКонтакте».

В январе начнутся репетиции спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Приступит к нему режиссер Андрей Шляпин, уже известный иркутской публике постановкой «Кое-что о том самом и не только…» по пьесе Дмитрия Калинина. Также в январе восстановят пластико-поэтический спектакль прошлого сезона – «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова. Специально для этого приедет режиссер Сергей Захарин. На роль Евгения Арбенина назначен актер Василий Конев.

В апреле к 200-летнему юбилею Александра Островского пройдет выставка о постановках драматурга на сцене Иркутского драматического театра. Запланирован конкурс чтецов «Гроза в апреле» среди старшеклассников и студентов.

В июне-июле коллектив отправится на гастроли в Тверь, Севастополь и Симферополь. Одним из приоритетных гастрольных направлений остаются гастроли по Иркутской области. В этом году театр в марте посетит Саянск и поселок Куйтун, в апреле – Тулун, в мае – поселок Жигалово, в сентябре состоится поездка в Черемхово.

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По материалам: irk

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