. Итоги конкурса "Мисс вселенная": победительницу высмеяли за нелепый костюм, а украинка набросилась на россиянку

Сегодня завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". Победительницей стала 28-летняя американская модель Р'Бонни Габриэль. Представительница России Анна Линникова не смогла войти в топ-16.

Гражданка США кроме короны "Мисс Вселенной" также получила множество насмешек. Дело в ее нелепом костюме, в котором она едва могла передвигать ноги. Девушка давила из себя улыбку, однако на протяжении всего видео преследует чувство, что она сейчас свалится.

Второе место заняла Аманда Дудамель из Венесуэлы, а третье — Андрейна Мартинез из Доминиканы. В пятерку красавиц также вошли девушки из Пуэрто-Рико и Кюрасао.

Анна Линникова очень переживает из-за проигрыша, однако не считает судей справедливыми. "Ну что, друзья, многое сделала для попадания в топ-16. Зато многое поняла про конкурс!" — написала россиянка в соцсетях.

Украинка закатила истерику на конкурсе "Мисс Вселенная"

Не обошлось мероприятие и без скандалов. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко устроила шоу, отказавшись стоять рядом с Анной Линниковой, а также потребовав дисквалифицировать ее. К счастью, организаторы не стали воспринимать ее всерьез.

В Сети ее истерику тоже не оценили. "Какая неприятная девушка", "Тощая, злая!", "Что эта мадам делает на конкурсе? Ведет себя как истеричка", — цитирует пользователей издание "СтарХит".

Россияне раскритиковали конкурс "Мисс Вселенная"

Болевшие за Анну Линникову результатами недовольны и считают, что жюри очень предвзято отнеслось к девушке. Многие уверены, что тут не обошлось без политики, и сравнивают конкурс с "Евровидением".

"90% этой "красоты" можно смыть влажными салфетками", "Из Венесуэлы гораздо красивее и грациозней. Сплошные подтасовки и политика", "Я думаю, что выбирать должны мужчины всего мира открытым голосованием. А то в очередной раз страшную выбрали", — негодуют пользователи.