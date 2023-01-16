. Эксперты считают маловероятным переход на единую квитанцию за услуги ЖКХ
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Эксперты считают маловероятным переход на единую квитанцию за услуги ЖКХ

Эксперты считают маловероятным переход на единую квитанцию за услуги ЖКХ

Эксперты считают маловероятным переход на единую платёжку за ЖКУ, которую предлагает внедрить Минстрой РФ. Об этом пишет telegram-канал "Управдом".

СМИ сообщают, что Минстрой РФ и Минцифра РФ обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ.


Сегодня коммунальные платежи включают несколько услуг: жилищные, коммунальные, взнос на капремонт и дополнительные услуги (СКУД, домофония, охрана, консьерж и пр.).

Зачастую стоимость каждой услуги оценивается каждым ее поставщиком отдельно, а потребитель получают квитанцию. Встречаются такие дома, где приходит по 5-7 платежек за коммуналку.

В Минстрое считают, что новая инициатива сделает процедуру начисления платежей более прозрачной и снизит расходы на печать и доставку бумажных квитанций.

Однако в России уже более 10 лет обсуждается идея единых квитанций. Но фактически она продвинулась только в том, что в ряде регионов заставляют работать с РЦ, которые замыкают на себя недешевый биллинг.

В случае введения единой платежки, эксперты прогнозируют неизбежный рост агентских расходов РЦ, причем УК, ТСЖ, РСО могут заложить эти издержки в свои тарифы.

"Формировать единую платежку через ГИС ЖКХ (с учетом степени замусоренности этого сервиса) пока что не предвидится", - пишет telegram-канал "Управдом".

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По материалам: uposters.ru

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