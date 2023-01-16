. Эксперты считают маловероятным переход на единую квитанцию за услуги ЖКХ

Эксперты считают маловероятным переход на единую платёжку за ЖКУ, которую предлагает внедрить Минстрой РФ. Об этом пишет telegram-канал "Управдом".

СМИ сообщают, что Минстрой РФ и Минцифра РФ обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ.



Сегодня коммунальные платежи включают несколько услуг: жилищные, коммунальные, взнос на капремонт и дополнительные услуги (СКУД, домофония, охрана, консьерж и пр.).

Зачастую стоимость каждой услуги оценивается каждым ее поставщиком отдельно, а потребитель получают квитанцию. Встречаются такие дома, где приходит по 5-7 платежек за коммуналку.

В Минстрое считают, что новая инициатива сделает процедуру начисления платежей более прозрачной и снизит расходы на печать и доставку бумажных квитанций.

Однако в России уже более 10 лет обсуждается идея единых квитанций. Но фактически она продвинулась только в том, что в ряде регионов заставляют работать с РЦ, которые замыкают на себя недешевый биллинг.

В случае введения единой платежки, эксперты прогнозируют неизбежный рост агентских расходов РЦ, причем УК, ТСЖ, РСО могут заложить эти издержки в свои тарифы.

"Формировать единую платежку через ГИС ЖКХ (с учетом степени замусоренности этого сервиса) пока что не предвидится", - пишет telegram-канал "Управдом".