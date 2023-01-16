. Эммануил Виторган отпраздновал день рождения в старый Новый год в своем клубе
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Эммануил Виторган отпраздновал день рождения в старый Новый год в своем клубе

Эммануил Виторган отпраздновал день рождения в старый Новый год в своем клубе
Актер Эммануил Виторган отметил 83-летие еще 27 декабря, а празднование совместил со Старым Новым годом. Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган часто делятся в микроблоге снимками своих хорошеньких дочерей-погодок Этель и Клары. Девочки растут настоящими куколками, поклонники звездной пары признаются, что с восторгом наблюдают за тем, как растут и с возрастом меняются Этель и Клара. Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием берут дочек на светские мероприятия. На этот раз крошки побывали на праздновании старого Нового года и дня рождения своего папы. Для торжества Млодик и Виторган нарядили дочек в красивые платья. Этель блистала в красно-черном наряде, напоминающем платье Кармен. А Клара была облачена в наряд с белой пышной юбкой с оборками.
«Вот и отпраздновали старый Новый год и мой день рождения в «Виторган-клубе»! Благодарю всех, кто был с нами в этот вечер!» — подписал снимок в своем микроблоге Эммануил Виторган. Поклонники немедленно сделали комплименты звездному семейству. «Смотрю на вас, счастливых, и радуюсь! Вершина любви вашей — это дети! Слава богу за все», «Красивая семья, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», «Будьте счастливы, мои дорогие! С удовольствием просматриваю все ваши фото, когда не могу присутствовать на мероприятии», — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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