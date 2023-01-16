. Юлия Меньшова рассказала о раке

Актриса и ведущая Юлия Меньшова заговорила о страшном диагнозе. Поразительно, но человек умудряется всю жизнь прожить в своем теле, но так и не узнать, чего же оно хочет на самом деле. А ведь именно отсутствие взаимопонимания с собственным организмом является причиной всех наших болезней. Об этом в авторской программе Юлии Меньшовой рассказала психолог Татьяна Мужицкая. Героиня передачи уверена, что с помощью болезненных ощущений наше тело пытается до нас достучаться. И если это не удается на начальном этапе, болезни становятся серьезными. Крайняя степень нелюбви к себе проявляется онкологией. Психолог привела пример собственной подруги, у которой был диагностирован рак. Параллельно с лечением они начали решать внутренние проблемы.«У нее был рак, это было год назад. И мы выяснили с ней в процессе наших психологических и дружеских бесед, что человек себя совершенно не ценил, что готова была работать по 20 часов в сутки. Им же всем надо — ее раздирали на части. И организм сказал: «Если я тебе не нужен, я пошел». И мы ей возвращали ценность ее как человека», — рассказывала в эфире Мужицкая. И болезнь удалось победить. Но самое главное, женщина поняла свою собственную ценность как личности. «Сейчас, когда уже все онкомаркеры исчезли и показатели в плюсе, она говорит: «Господи, спасибо этому самому раку, что он меня вернул мне». <…> А я подумала, обязательно ли для этого рак нужен?», — задается вопросом эксперт. И дает совет быть немного эгоистами в жизни, чтобы сохранить здоровье. Умение сказать «Нет», делает человека менее удобным для окружающих, но это же позволяет жить в гармонии с собой.