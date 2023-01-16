. Какие виды складской техники существуют?
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Какие виды складской техники существуют?

Какие виды складской техники существуют?

Рохли, погрузчики и штабелеры позволяют использовать полезную площадь складского помещения по максимуму, ведь благодаря им товар можно удобно хранить и быстро транспортировать.

Что такое рохли и зачем они служат?

Рохля (или рокла) – это ручная гидравлическая тележка для перемещения паллетированных грузов. Несмотря на то что это самый примитивный вид складской техники, именно рохля является главным помощником складских работников по всему миру. До появления первой рохли в 40-х годах прошлого века грузчикам приходилось разгружать товары, полагаясь лишь на силу своего тела. Название «рохля» распространилось на постсоветском пространстве благодаря бренду Rocla, который стал первым поставщиком подобной техники в СССР. Прежде чем купить гидравлическую рохлю, обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Вес, который может выдержать тележка.
  2. Материал, из которого она изготовлена. Например, рохли из нержавеющей стали выбирают владельцы продуктовых и медицинских складов, где предъявляются повышенные требования к чистоте оборудования.
  3. Проходимость рохли. Если вы ищете тележку для фермы, то вам потребуется не обычная рохля, а модель с большими колесами, готовая к любым препятствиям.
  4. Наличие дополнительных функций. Рохля со встроенными весами или самоходная модель с электроприводом обойдется вам дороже, но обеспечит непревзойденный комфорт использования.

Что такое штабелеры и для чего они нужны?

В отличие от рохли, которая лишь помогает перевозить грузы с места на место, штабелеры не только перемещают, но и поднимают груженые паллеты на стеллажи. Чтобы купить штабелер в Минске https://7holmov.by/shtabelery/ и не разочароваться в функционале, определитесь с задачами, которые техника должна решать:

  1. Ручной гидравлический штабелер. Бюджетный вариант, который больше подойдет для маловесных грузов.
  2. Электрические и самоходные штабелеры позволят работать как с тяжелыми, так и с легкими грузами. К тому же они обеспечивают большую продуктивность.
  3. Штабелеукладчик с ножками имеет фиксируемые или регулируемые ножки и используется в основном для складирования паллет на стеллаж.
  4. Штабелер с противовесом подходит для работы в узких проходах, но при этом требует больше места для маневров. В основном используется для погрузочных работ.
  5. Штабелеукладчики также характеризуются максимальной высотой, на которую они могут поднять груз. Вы можете выбрать модель с фиксированной высотой или с дополнительной телескопической мачтой, которая сможет поднять груз выше, чем обычно.


# Строительство

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