. Кристина Орбакайте показала мужа- именинника с «подарочком»
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Кристина Орбакайте показала мужа- именинника с «подарочком»

Кристина Орбакайте показала мужа- именинника с «подарочком»
Певица Кристина Орбакайте опубликовала интересный семейный кадр в честь 45-летия мужа Михаила Земцова. Певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни находится со своей семьей — дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, которые постоянно живут в США.  Орбакайте показала кадры празднования дня рождения её мужа Михаила Земцова. На одном из фото артистка похвасталась аппетитным шоколадным тортом, а на другом запечатлела именинника с дочкой на руках Накануне, 15 января, супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов отметил свой день рождения. Американскому бизнесмену исполнилось 45 лет. Кристина Орбакайте публично поздравила мужа с красивой датой, посвятив ему лаконичный пост в микроблоге. Кристина Орбакайте поделилась снимком, на котором Михаил Земцов запечатлен с дочкой Клавдией на берегу океана. Отец держит подросшую девочку на руках, их лица рядом, и очевидно, что Клавдия — копия своего папы.
«Именинник со своим подарочком», — подписала Кристина Орбакайте фото. Кстати, Кристина Орбакайте на семь лет старше своего мужа Михаила Земцова. Певице и актрисе в мае 2023 года исполнится 52 года. Напомним, что Орбакайте в этом году нарушила традицию и провела новогодние каникулы не в Штатах. Она купила билеты на круизный лайнер, на котором она неделю путешествовала по Черному морю. При этом старший сын Кристины Никита Пресняков еще осенью уехал в Америку, а мать Алла Пугачева — в Израиль.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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