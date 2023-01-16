. Кустов предсказал будущее России

Целитель Валерий Кустов рассказал, что нас ждет в будущем. Сейчас многих людей волнует вопрос, что же ждет нашу страну в будущем. Эксперты говорят, что совсем скоро наступит положительная динамика, а у наших врагов начнутся проблемы. Целитель Валерий Кустов лечил саму Джуну, также в его послужном списке работа с первыми лицами разных государств, бизнесменами и политиками. Экстрасенс признается, что раньше было не модно говорить «меня лечил Кустов». Но затем, когда он совершил несколько чудес, все резко стали рассказывать о дружбе с ним и просить совета. Кустов сторонится публичности и в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» признается, что помогает только тогда, когда это реально необходимо людям. Валерий может вылечить неизлечимого больного и победить рак, а также современные варианты коронавируса. Видит он и будущее и нередко рассказывает людям о том, что их ждет. Но знает ли он, что случится с Россией в ближайшее время? «Бумеранг, запущенный против России, вернется обратно. Февраль-март, там такие волнения будут везде, вы не представляете. Это народ прозревает, но пока никто этого не понимает. Все будет хорошо, наша страна непобедимая. Высшие силы защищают Россию», сказал Валерий Кустов. Эксперт признается, что политическая ситуация на мировой арене скоро сложится в пользу России, потому что все понимают — мы отстаиваем свои ценности и ведем борьбу за благосостояние всего мира, а не только нашей страны. Интересно, что большинство экспертов тоже склонны полагать, как Кустов. Весной для нашей страны должен наступить переломный момент, который поможет России стать сильнее и показать свою мощь перед западными партнерами. Что конкретно нас ждет, пока никто не может предсказать или почувствовать.